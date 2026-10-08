Дата, время, подпись: Meta✴ перевела службу времени на защищённый протокол NTS

 
ff ntp протокол сети

Meta сообщила, что её публичная служба синхронизации времени теперь использует протокол NTS (Network Time Security, стандарт RFC 8915). Переход на NTS связан с тем, что базовый протокол NTP, разработанный в 1985 году и использующийся для проверки сертификатов, не предусматривает встроенные механизмы безопасности, включая проверку подлинности, из-за чего оказался уязвимым для атак с подменой сервера и отправкой неточного времени, «человек посередине» (MITM) и пр.

На протяжении большей части существования NTP время не имело большого значения, поскольку часы, отстающие или спешащие на несколько секунд, вызывали лишь раздражение. Но сегодня это важный фактор во многих случаях:

  • Проверка сертификата ведётся с использованием локального времени, неправильные часы — неправильный ответ.
  • Проверка срока действия токена и учётных данных, т.е. не истекли ли они уже
  • Отклонение запроса, срок действия которого превышает N секунд — для этого необходимо знать, сколько сейчас времени не самом деле.
  • Сопоставление и упорядочение журналов: два хоста с расхождением времени формируют некорректную временную шкалу.

И сама проверка является циклической. Вы не можете выполнить проверку X.509 notBefore/notAfter, не зная текущего времени. По сути, вам придётся отключить проверку времени сертификата или реализовать один из обходных путей.

Источник изображения: noor Younis/unsplash.com

Источник изображения: noor Younis/unsplash.com

Таким образом, переход на NTS устраняет риски для безопасности, связанные с отсутствием аутентификации в традиционных протоколах NTP. Пакеты проходят проверку подлинности, поэтому устройство может проверить, что показатель времени поступил от Meta и не был изменён по пути. Используя двухэтапный процесс, включающий создание ключей на основе TLS 1.3 и аутентификацию пакетов UDP, Meta снижает риски подделки или воспроизведения (replay) ответов.

Что важно, к марту 2029 года срок службы TLS-сертификатов сократится до 47 дней, а срок перепроверки доменов — до 10 дней. То есть срок жизни сертификаторов существенно сократится, что потребует корректной автоматизации их обновления, а этого, конечно, по словам Meta, нельзя сделать без точного времени. Все наработки в области работы со временем Meta выкладывает на GitHub.

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