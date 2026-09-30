Orion soft представил собственный протокол доставки виртуальных рабочих столов и приложений в обновлении Termit

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил обновление платформы терминального доступа и VDI Termit 2.6. Ключевым обновлением релиза стал собственный протокол Pulsar, который обеспечивает устойчивую передачу данных на нестабильных каналах.

«Мы решили писать протокол с нуля, так как использование Open Source означало зависимость от решений, изначально не заточенных под Enterprise, и создавало архитектурные ограничения, а реверс-инжиниринг привёл бы к нестабильности системы. Собственная разработка дала нам полный контроль над транспортным уровнем, позволила реализовать многопоточность, когда звук, картинка и команды управления передаются параллельно и не блокируют друг друга. Это даёт надёжную работу даже на нестабильных каналах», — рассказал Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.

Протокол Pulsar в Termit 2.6 обеспечивает поддержку удалённых рабочих столов и приложений для Linux в сценариях терминального доступа и VDI, проброс принтеров и буфера обмена (текст и файлы), поддержку аутентификации через Kerberos. Реализована также встроенная панель инструментов и система мониторинга подключения в клиенте. Для компаний переход на Termit с протоколом Pulsar означает возможность полноценного импортозамещения удалённых рабочих мест на базе Linux без потери в стабильности передачи данных и безопасности.

Протокол интегрирован в Termit 2.6 как опциональный инструмент для подключения к Linux-системам в режиме удалённых рабочих столов и приложений. В I квартале 2027 года он должен полностью заменить X2Go, а в общей перспективе 2027 года — стать основным протоколом для Windows и веб-клиента.

В версии 2.6 Termit усилена также ИБ-функциональность. Появилась гибкая ролевая модель с гранулярной настройкой ролей. Есть возможность использовать встроенные роли администратора, специалиста поддержки и ИБ-аудитора, а также дополнительно настраивать собственные роли в соответствии с организационной моделью компании. Это актуально, например, для распределённых инсталляций, где администраторы из разных площадок не должны взаимодействовать с ресурсами друг друга, или для служб поддержки с разными уровнями доступа.

В части ИБ-функциональности реализован также контекстный доступ к рабочей среде. Система распознает, подключается ли сотрудник из доверенной внутренней сети или из внешней, и в зависимости от этого выдаёт доступ к разрешённому списку приложений. Дополнительно доработан механизм аутентификации: реализована поддержка аутентификации без пароля, только по смарт-картам и Kerberos, добавлена возможность изменять очерёдность факторов, чтобы запрашивать одноразовый код до пароля. Это снижает вероятность атак на корпоративные каталоги, когда злоумышленник пытается заблокировать учётную запись путём ввода неправильных данных, а также позволяет компаниям более гибко настраивать политики безопасного доступа.

Обновления в Termit 2.6 также делают удобнее работу системных администраторов. Возможность управления питанием по расписанию позволяет эффективнее использовать вычислительные ресурсы, сохраняя скорость их выдачи при необходимости и пиковых нагрузках. Функция автоматических запланированных операций позволяет снизить зависимость от ручных действий, упростить обслуживание и масштабирование инфраструктуры, повысить общую стабильность и предсказуемость работы системы. Реализована также поддержка обновлений шаблонов в системе виртуализации zVirt — и при обновлении шаблона не нужно пересоздавать весь пул виртуальных машин.

Система получила обновления и в части удобства для конечных пользователей. Появилась возможность перенести сессию с любого устройства на текущее устройство сотрудника, что обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, например, при гибридном формате работы.

«В развитии Termit мы держим фокус на понятном и удобном пользовательском опыте. Для администраторов мы расширяем возможности автоматизации и сокращаем количество повторяющихся операций. С точки зрения конечных пользователей мы стремимся к тому, чтобы их рабочее окружение не зависело от конкретных рабочих машин. В результате система позволяет сокращать трудозатраты, упрощать обслуживание инфраструктуры и сохранять высокий уровень эффективности и скорости рабочих процессов», — добавил Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Реклама | ООО «Орион» ИНН 9704113582 erid: F7NfYUJCUneVeSxMK7rL

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: