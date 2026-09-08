Китай рассчитывает вчетверо увеличить вычислительные мощности для ИИ к 2030 году

По статистике Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), к концу июня текущего года общая мощность ИИ-вычислений в стране составила 2185 Эфлопс. Это на 177 % больше, чем годом ранее. А к концу июля, по данным Национальной комиссии по развитию и реформам, они превысили 2450 Эфлопс. В дальнейшем ожидается их кратное увеличение, сообщает SCMP. КНР намерена развёртывать ИИ-кластеры по 100 тыс. ускорителей и стремительно наращивать национальные ИИ-мощности в следующие пять лет.

Пока же власти наращивают инвестиции в инфраструктуру, необходимую для реализации этих амбициозных планов с сфере искусственного интеллекта. MIIT в своём отраслевом пятилетнем плане поставило цель добиться мощности ИИ-вычислений на уровне 9800 Эфлопс (9,8 Зфлопс) к 2030 году. На развитие информационной инфраструктуры в 2026–2023 гг. намерены потратить ¥3,7 трлн ($532 млрд).

В частности, планом предусматривается «упорядоченное развёртывание» кластеров интеллектуальных вычислений по 10 тыс. ИИ-ускорителей, а также объектов по 100 тыс. и более ускорителей. В то же время будут создаваться специальные вычислительные мощности для инференса, адаптированные под различные задачи и отрасли. Также предполагается развитие инфраструктуры с учётом использования ИИ-чипов китайского производства.

Новые цели — продолжение курса на активное наращивание ИИ-инфраструктуры страны. MIIT сообщает, что на конец июня страна построила 52 объекта для ИИ-вычислений за год, каждый из которых оснащён более 10 тыс. ИИ-ускорителей. Другими словами, для достижения поставленной Китаем на 2030 год цели, стране придётся нарастить вычислительные мощности более чем вчетверо.

Расширение инфраструктуры тесно связано с инициированным в 2022 году проектом «Восточные данные — западные вычисления» (East Data, West Computing), предполагающие перенос вычислительных нагрузок из восточных регионов с высокой плотностью населения и дефицитом земли и энергоресурсов, на западные территории, где земля дешева, а энергии в достатке.

С тех пор Китай уже создал сеть из восьми национальных вычислительных центров, 10 кластеров ЦОД и трёх регионов, делающих акцент на координации вычислительной инфраструктуры с энергоснабжением. Впрочем, пока соответствующая программа не вполне оправдала себя — дата-центры простаивают, а для продажи их мощностей приходится прикладывать усилия.

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