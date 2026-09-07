24 576 волокон в 1U-шасси: Mixx представила сверхплотный оптический коннектор SxC для ИИ-инфраструктур

Американская компания Mixx Technologies анонсировала решение SxC Connector — высокоплотный оптический разъём для ИИ-инфраструктур гиперскейл-класса. Изделие позволяет объединять до 24 576 оптических волокон в одном стоечном корпусе типоразмера 1U.

SxC Connector призван устранить «бутылочное горлышко» в современных ИИ-кластерах — решить проблему передачи данных между огромным количеством ускорителей. Один коннектор нового типа может содержать до 64 оптических волокон. При этом 16 коннекторов объединяются в панель на 1024 волокна, занимая площадь менее 800 мм2. В пределах шасси 1U можно разместить 24 такие панели, что в сумме даёт 24 576 оптических волокон. Это в четыре раза больше по сравнению с MMC-VSFF — самой высокоплотной платформой разъёмов, сертифицированной для использования на сегодняшний день.

Особенность SxC Connector заключается в использовании технологии оптики с расширенным пучком EBO (Expanded Beam Optics). В традиционных коннекторах волокна контактируют торцами, и любая пыль или микроцарапины заметно ухудшают качество сигнала. В случае EBO световой поток из волокна сначала попадает на микролинзу, которая коллимирует и расширяет пучок, после чего тот проходит через воздушный зазор без физического контакта и фокусируется на приёмной стороне второй микролинзой. В результате, снижаются чувствительность к загрязнениям и износ при переподключениях, что важно для крупномасштабных ИИ ЦОД.

В SxC Connector используются стеклянные наконечники, что позволяет передавать мощные сигналы от удалённых лазерных источников. Говорится о возможности использования одномодовых (SMF) и многомодовых (PMF) волокон в одном и том же форм-факторе — в зависимости от требований заказчика. При производстве применяются инструменты роботизированной сборки и автоматизированного визуального контроля, что обеспечивает высокий уровень качества. SxC Connector позиционируется как единый оптический интерфейс для разных сегментов системы — от внешних лазеров до бэкплейна и фронтальной панели.

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