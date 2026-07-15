«Лаборатория Касперского» представила решение Kaspersky VM для поиска и управления уязвимостями в корпоративной среде

«Лаборатория Касперского» объявила о коммерческом запуске в России Kaspersky Vulnerability Management (Kaspersky VM) — программного комплекса, интегрированного с платформой Kaspersky Security Сenter и предназначенного для централизованного поиска и управления уязвимостями в IT-инфраструктуре предприятия. Продукт помогает сократить поверхность атаки, повысить прозрачность активов и снизить нагрузку на службы информационной безопасности.

Kaspersky VM позволяет выявлять и устранять бреши в корпоративной среде, приоритизировать их с учётом реальных рисков, а также автоматизировать процессы исправления и развёртывания патчей. В составе продукта представлены средства автоматического обнаружения устройств, операционных систем и установленного ПО (Windows, Linux), функции оценки соответствия используемых конфигураций стандартам безопасности и регуляторным требованиям, инструменты патч-менеджмента для управления обновлениями Windows и открытый API, с помощью которого можно передавать сведения об обнаруженных угрозах в сторонние SIEM-системы. Решение позволяет использовать существующие агенты Kaspersky Endpoint Security для анализа уязвимостей на рабочих станциях и серверах, а также поддерживает безагентное сетевое сканирование портов и сервисов.

База знаний Kaspersky Vulnerability Management постоянно пополняется и в настоящий момент насчитывает свыше 370 тысяч обнаруженных уязвимостей и более 600 правил для проверки IT-активов на соответствие отраслевым стандартам и внутренним корпоративным правилам кибербезопасности.

Решение подходит для компаний любых отраслей, в инфраструктуре которых задействовано не менее 10 устройств. Продукт предоставляется по подписке сроком на один, два или три года и лицензируется по количеству узлов в инфраструктуре заказчика.

В планах «Лаборатории Касперского» — расширение функциональных возможностей Kaspersky VM, включение продукта в реестр отечественного ПО и проведение сертификационных испытаний ФСТЭК России.

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