GL.iNet представила первый в мире KVM для управления смартфонами Comet Q

Компания GL.iNet анонсировала решение Comet Q: утверждается, что это первое в мире устройство KVM, предназначенное для удалённого управления смартфонами, а также ноутбуками и персональными компьютерами на базе Windows и macOS.

Новинка выполнена в виде шайбы диаметром 70 мм. Применён двухъядерный процессор с архитектурой Arm Cortex-A53, работающий в тандеме с 512 Мбайт LPDDR4. В оснащение входят флеш-чип вместимостью 512 Мбайт и контроллер Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax с поддержкой частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц (заявленная скорость передачи данных достигает 286 Мбит/с). Во фронтальной части расположен 1,8″ сенсорный дисплей, предназначенный для отображения служебной информации и настройки параметров.

Для подключения к устройству, которым необходимо управлять, служит встроенный в Comet Q небольшой кабель с коннектором USB Type-C. Заявлена совместимость с iPhone 15 и более новыми моделями (за исключением iPhone 16e, 17e и iPhone Air), всеми версиями iPad Pro (2018 года и новее), iPad Air (4-го поколения и новее), iPad mini (6-го поколения и новее) и iPad (10-го поколения и новее), смартфонами и планшетами на базе Android, ноутбуками и компьютерами небольшого форм-фактора, включая MacBook и Mac mini, а также Windows-лэптопы. При этом установка какого-либо дополнительного программного обеспечения не требуется, а управление осуществляется через браузер с любого компьютера на любой операционной системе.

Решение Comet Q снабжено дополнительным портом USB Type-C для подачи внешнего питания (в случае необходимости). Управление возможно даже тогда, когда устройство находится в спящем режиме (например, при закрытой крышке ноутбука). Гарантировано мгновенное завершение любой активной сессии при отсоединении Comet Q, что исключает остаточный доступ или фоновые процессы.

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