5G RedCap, Wi-Fi 6 и 1GbE: вышел компактный IP-KVM с сенсорным экраном GL.iNet Comet 5G

Компания GL.iNet анонсировала устройство Comet 5G (модель GL-RM10RC): это, как утверждается, первое в мире решение для удалённого управления IP-KVM (Keyboard, Video, Mouse) с поддержкой Wi-Fi 6 и 5G RedCap (Reduced Capacity). Благодаря наличию модуля сотовой связи дистанционное взаимодействие с компьютером возможно даже в том случае, когда традиционное проводное подключение недоступно.

Устройство выполнено в компактном корпусе с размерами 128 × 93 × 33 мм, а масса составляет 285 г. Во фронтальной части располагается 3,69" сенсорный дисплей для управления. Применён неназванный процессор с четырьмя ядрами Arm Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц (возможно, Rockchip RV1126B). Объём оперативной памяти DDR3L составляет 1 Гбайт, вместимость флеш-модуля eMMC — 64 Гбайт.

Новинка оборудована входом HDMI с поддержкой 4K (30 к/с), выходом HDMI, сетевым портом 1GbE (RJ45) и разъёмом USB 2.0 Type-C для эмуляции клавиатуры/мыши. Кроме того, есть порт USB 2.0 Type-A для подключения периферийных устройств, таких как умный переключатель Fingerbot, который позволяет удалённо нажимать на физические кнопки: это даёт возможность дистанционно включать питание компьютера.

Решение несёт на борту контроллер Wi-Fi 6 с поддержкой частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц: в обоих случаях скорость передачи данных составляет до 286 Мбит/с. Есть слот для карты NanoSIM и две внешние антенны (по одной для Wi-Fi и 5G). Питание (5 В /3 A) подаётся через дополнительный разъём USB Type-C. На устройстве применяется ОС с ядром Linux 6.1; доступны сопутствующие приложения GLKVM для Windows, macOS, Android и iOS (появится в ближайшее время).

