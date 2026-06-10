Представлен GL.iNet Comet X — стоечный KVM с возможностью управления четырьмя серверами

Компания GL.iNet анонсировала изделие Comet X — KVM-устройство корпоративного уровня, предназначенное для удалённого управления серверами и рабочими станциями. Новинка может монтироваться в стойку, предоставляя возможность интеграции в существующую серверную среду.

Решение выполнено на неназванном Arm-процессоре с четырьмя вычислительными ядрами. В оснащение входят 1 Гбайт DDR3L и флеш-накопитель eMMC вместимостью 64 Гбайт. Во фронтальной части располагается 3,69″ сенсорный дисплей, который служит для управления и отображения служебной информации: можно просмотреть IP-адреса оборудования, статус (онлайн/офлайн) и активные сессии. В качестве программной платформы применяется ОС на ядре Linux 6.1.

Новинка наделена семью портами USB 2.0 Type-A для периферийных устройств. Кроме того, есть четыре разъёма USB 2.0 Type-C для подсоединения хост-систем, четыре входа HDMI, один выход HDMI, а также один сетевой порт 1GbE RJ45 с поддержкой PoE (802.3af/at). Питание может подаваться через дополнительный коннектор USB Type-C (5 В / 3 А).

Comet X позволяет управлять четырьмя серверами/компьютерами из любой точки мира через браузер или приложение, получая изображение в формате 4K (30 к/с). Допускается также локальное управление: можно подключить клавиатуру, мышь и монитор для устранения неполадок на сервере или рабочей станции, настройки или установки операционной системы. Новинка совместима с 10″ и 19″ серверными стойками (кронштейны обоих типов входят в комплект). Габариты составляют 170 × 90 × 40 мм, масса — 560 г.

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