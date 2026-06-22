Саудовская DataVolt строит в Узбекистане 12-МВт дата-центр стоимостью $150 млн

Базирующаяся в Саудовской Аравии компания DataVolt занимается строительством в Ташкенте (Узбекистан) дата-центра мощностью 12 МВт, сообщает Datacenter Dynamics.

На днях компания объявила, что привлекла для реализации проекта строительства ЦОД TAS-1 $150 млн. В числе инвесторов — немецкая German Investment and Development Company, Европейский банк реконструкции и развития, Фонд международного развития ОПЕК и подразделение Французского агентства развития (AFD) — компания Proparco.

В мае 2024 года Министерство цифровых технологий Узбекистана объявило, что проект будет финансироваться исключительно за счёт прямых зарубежных инвестиций. Объект TAS-1 в технопарке IT Park Uzbekistan был заложен в мае 2024 года, тогда DataVolt заявила, что дата-центр заработает в конце 2026 года.

По данным Министерства цифровых технологий, речь идёт о первой фазе более крупного проекта ЦОД. Ещё два дата-центра по 250 МВт должны быть построены на участках по 25 га в «Новом Ташкенте» и Бухаре соответственно. Представители узбекских властей сообщали, что к 2030 году «зарубежный партнёр» инвестирует $5 млрд в строительство объектов.

Подразделение телеком-компании Veon — Beeline Uzbekistan, возможно, будет «ключевым арендатором» нового ЦОД, согласно одному из двух меморандумов о взаимопонимании, подписанных DataVolt. Второй меморандум утверждает программу оценки возможного совместного строительства и эксплуатации ЦОД в Бухаре. Стоит отметить, что меморандумы не обязательны к исполнению.

Основанная в 2023 году компания DataVolt полностью принадлежит саудовской инвестиционной и холдинговой компании Vision Invest, занимающейся проектами в сфере критической инфраструктуры. Значительная часть руководства DataVolt, включая генерального директора, пришла из саудовской ACWA Power, занимающейся строительством энергогенерирующих мощностей и заводов по опреснению воды. Последняя тоже принадлежит Vision Invest.

Штаб-квартира Veon находится в Дубае. Компания ушла с российского рынка в октябре 2023 года, и теперь занимается бизнесом в Бангладеш, Казахстане, Пакистане, Узбекистане и в других странах. В декабре 2025 года её подразделение Beeline Kazakhstan начало строительство в Казахстане 2-МВт дата-центра в Алматы, который должен заработать к концу 2026 года.

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