МТС вложит 1 млрд рублей в модернизацию ядра сети ШПД и установку маршрутизаторов собственной разработки

Компания «Мобильные ТелеСистемы» инвестирует в 2026–2027 гг. 1 млрд руб. в проект модернизации и расширения ядра транспортной сети фиксированного интернета в России.

Реализуемый МТС проект предполагает постепенный вывод из эксплуатации иностранного сетевого оборудования и его замену сервисными маршрутизаторами МТС-BNG (Broadband Network Gateway) собственной разработки, построенными на базе архитектуры х86 и в зависимости от характеристик и конфигурации обеспечивающие пропускную способность от 40 до 200 Гбит/с. Решение устанавливается на ядре сети провайдера и выполняет функции аутентификации, авторизации и учёта (ААА) для пользователей широкополосного доступа в интернет, а также управляет трафиком и качеством обслуживания (QoS).

В начале 2025 года компания получила на свой сервисный маршрутизатор МТС-BNG сертификат соответствия в области связи и на сегодня вывела в эксплуатацию первые комплекты оборудования в 22 регионах России. Внутри МТС организована структура технической поддержки нового оборудования, обучены сотрудники служб развития и эксплуатации.

На новом этапе проекта модернизации и расширения пропускной способности ядра сети ШПД и стыка между магистральной и фиксированными сетями МТС планирует установить до конца 2027 года собственные сервисные маршрутизаторы ещё в 26 регионах, включая партию устройств на сети инфраструктурного оператора МГТС, дочерней компании МТС.

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