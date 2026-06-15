Valvoline анонсировала жидкости Beyond by Valvoline для СЖО дата-центров

Компания Valvoline Global Operations представила Beyond by Valvoline — платформу жидкостей нового поколения, разработанную для контроля тепла и максимальной производительности, а также удовлетворения самых жёстких требований при использовании в системах охлаждения инфраструктуры для ИИ и HPC, и крупномасштабных системах хранения энергии на основе аккумуляторов.

Valvoline отметила, что по мере того, как ИИ- и цифровые системы становятся всё более мощными и сложными, управление тепловыми процессами стало критически важным компонентом проектирования ЦОД. «Beyond by Valvoline была создана для решения этой проблемы, обеспечивая передовое управление температурным режимом, которое помогает максимизировать производительность, повысить эффективность и продлить срок службы критически важного вычислительного оборудования», — подчеркнула компания.

В связи с развёртыванием GPU следующего поколения, отличающихся большей мощностью, отрасль ЦОД переходит к более широкому внедрению технологий прямого жидкостного и иммерсионного охлаждения. Запуск платформы Beyond от Valvoline обеспечивает больше возможностей для специалистов по жидкостным технологиям в поддержке растущих требований к инфраструктуре, говорит компания.

Valvoline позиционирует это предложение как расширение своей экспертизы в области гидродинамики, применяя знания, полученные на автомобильном и промышленном рынках, к новым технологическим приложениям. Компания подчеркнула, что разработанные ею жидкости уже заслужили доверие ряда ведущих мировых поставщиков высокоэффективных решений для охлаждения.

Анонс Beyond by Valvoline отражает продолжающееся развитие экосистемы иммерсионного охлаждения. Как отмечалось в многочисленных проектах и оценках технологий, успешная реализация погружного охлаждения зависит не только от конструкции серверов и резервуаров, но и от производительности, стабильности и долгосрочной надёжности самой охлаждающей жидкости. Поставщики с глубокими знаниями в области химии жидкостей всё чаще становятся участниками цепочки поставок ИИ-инфраструктуры.

В настоящее время Valvoline предлагает жидкости Valvoline HPC DE1 и Valvoline PG25 Advanced. Valvoline HPC DE1 разработана для систем погружного охлаждения, где происходит прямой контакт жидкости с электрическими компонентами, например, в системах HPC, зарядных станциях и электромобилях. Для этих систем требуются низкая электропроводность и высокая диэлектрическая прочность, а для обеспечения высокой эффективности теплопередачи предпочтительны низкая вязкость и высокая теплопроводность.

Valvoline PG25 Advanced предназначена для охлаждения вычислительной техники, отличается низкой токсичностью и обеспечивает надёжную защиту от коррозии металлических компонентов системы охлаждения. Также PG25 Advanced снижает вероятность засорения узких каналов и предотвращает образование отложений при утечках благодаря уникальному низкому содержанию твердых частиц.

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