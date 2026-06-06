YPlasma создала твердотельный модуль охлаждения на основе ионного ветра для NVIDIA Jetson Orin Nano

Компания YPlasma представила на выставке Computex 2026 инновационный твердотельный модуль охлаждения для одноплатного компьютера NVIDIA Jetson Orin Nano. Необычный кулер не создаёт практически никакого шума или вибраций, обеспечивая при этом стабильную работу устройства в круглосуточном режиме.

В основу охладителя положена технология плазменного актуатора с диэлектрическим барьерным разрядом (DBD). Вместо обычного вентилятора задействована особая гибкая плёнка толщиной 200 мкм, которая генерирует ионный ветер: воздух перемещается с помощью электрических полей высокого напряжения, но низкого тока. В результате, достигается эффективное охлаждение ключевых компонентов одноплатного компьютера.

В составе кулера YPlasma плёнка-актуатор заключена в корпус с размерами 100 × 30 × 4,5 мм. Дополнительно применяется проводящая пластина с габаритами 87 × 60 × 2 мм. Таким образом, толщина всей конструкции составляет около 6 мм, что меньше по сравнению с существующими микровентиляторами, у которых это значение варьируется от 8 до 12 мм. Пиковое напряжение (kVpp) заявлено на отметке 16 кВ (50 Гц), а энергопотребление актуатора находится ниже 1 Вт. Уровень производимого при работе шума — менее 20 дБА.

Отсутствие движущихся частей, подшипников и прочих механических компонентов, характерных для традиционных активных кулеров, обеспечивает высокую надёжность. Новое решение может применяться в герметичных корпусах в различных условиях эксплуатации — на производствах, открытых пространствах и т. д. После 10 минут работы решение YPlasma обеспечивает стабилизацию температуры на поверхности одноплатного компьютера NVIDIA Jetson Orin Nano (при мощности 15 Вт) на уровне 85 °C.

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