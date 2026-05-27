Avanpost открыла публичное тестирование облачного сервиса Avanpost Identity Cloud

Компания Avanpost объявила о запуске облачного сервиса Avanpost Identity Cloud и о старте его публичного тестирования. Его участникам предоставляется пробный период с доступом ко всем функциям сервиса до 1 сентября, с неограниченным числом пользователей и возможностью выстроить защиту корпоративного доступа: от базовой многофакторной аутентификации до тарифа E-Passport. Компания отметила, что Avanpost Identity Cloud построен как продолжение on-premise практики Avanpost, при этом возможности и архитектурные принципы корпоративного решения перенесены в облако без потери уровня защиты.

Для каждого клиента разворачивается независимое окружение со степенью изоляции, сопоставимой с выделенным on-premise решением. Защищённую интеграцию платформы с корпоративными системами заказчика обеспечивает компонент Access Bridge. Сервис отличается гибкостью развёртывания с возможностью адаптации под любую архитектуру. Поддержка офлайн-аутентификации обеспечивает непрерывность работы даже при сбоях связи, а централизованное управление из единой административной консоли упрощает эксплуатацию — благодаря использованию принципа plug-and-play нет надобности в ручной настройке локальных компонентов. Критически важные секреты приложений (LDAP, RADIUS) обрабатываются внутри контура заказчика, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Пользователям Avanpost Identity Cloud предлагаются четыре тарифных плана с возможностью перехода по мере расширения числа и сложности выполняемых задач: Start, Expert, E-passport и Zero Trust. С 1 сентября 2026 года будет доступна выгодная ежемесячная тарификация по уникальным пользователям с оплатой по факту использования сервиса.

