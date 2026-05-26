Одноплатный компьютер ODROID-H5 получил порт 10GbE и четыре слота M.2

Компания Hardkernel пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью ODROID-H5 на аппаратной платформе Intel Alder Lake-N. Новинка может использоваться для создания сетевого оборудования, различных устройств с поддержкой ИИ, хранилищ данных и пр.

Применён процессор Core i3-N300, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 3,8 ГГц и блок Intel UHD Graphics с частотой до 1,25 ГГц. Допускается использование до 64 Гбайт DDR5-4800 в виде одного модуля SO-DIMM. Реализован сетевой порт 10GbE RJ45 на основе контроллера Realtek RTL8127AT.

Одноплатный компьютер располагает тремя слотами M.2 (PCIe 3.0 x2) и одним разъёмом M.2 (PCIe 3.0 x1). Это даёт возможность устанавливать дополнительные сетевые адаптеры, контроллеры Wi-Fi 6E/7, ускорители ИИ, а также NVMe SSD. Допускается вывод изображения в формате 4Kp60 одновременно на три монитора через интерфейс HDMI 2.0 и два коннектора DisplayPort. Есть порт USB 3.0 Type-A и три разъёма USB 2.0 Type-A. Реализована 24-контактная IO-колодка с поддержкой 2 × I2C, 3 × USB 2.0, 1 × UART, 1 × HDMI-CEC и пр.

Новинка оснащена пассивным охлаждением с довольно крупным радиатором. При этом доступен 4-контактный разъём для подключения вентилятора с ШИМ-управлением. Питание 11–20 В подаётся через DC-коннектор. Габариты составляют 120 × 120 × 44 мм, масса — 320 г с кулером. Для устройства доступны различные варианты корпусов и монтажных креплений, а также всевозможные аксессуары. Приобрести ODROID-H5 можно по ориентировочной цене $250 в виде barebone-системы (без модуля ОЗУ и накопителя).

