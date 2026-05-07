Iridium анонсировала PNT-решение для безошибочного позиционирования и синхронизации времени Project Authentic

Оператор спутниковой связи Iridium готовит новое решение Project Authentic, обеспечивающее точные и устойчивые позиционирование, навигацию и синхронизацию времени (PNT). В данном случае технология предназначена и для дата-центров, сообщает Datacenter Dynamics. Решение объединяет новый метод определения и подтверждения местоположения пользователя с помощью его электронного устройства, сети спутников Iridium и установленного в дата-центре сервера аутентификации.

По словам представителя Iridium, новый продукт способен выступить доверенным источником геолокации и аутентификации — пока в этой инновационной сфере конкуренты просто отсутствуют. У компании появилась возможность развивать направление после поглощения за $115 млн бизнеса Satelles в 2024 году — лидера в сфере защищённых спутниковых PNT-решений и технологий защиты GPS/GNSS-систем. Благодаря сделке Iridium получила контроль над продуктом Satellite Time and Location (STL), рассчитанным на цифровую инфраструктуру, включая базовые станции 5G и ЦОД.

Относительно недорогое оборудование без внешних антенн даёт возможность защититься от уязвимостей и вмешательств в работу систем спутникового позиционирования. Специальный ASIC не просто обеспечивает синхронизацию времени и определяет геопозицию — с помощью специального сервера можно «аутентифицировать» реальное местоположение устройства и корректно синхронизировать время.

Подчёркивается, что ЦОД весьма зависимы от технологии точной синхронизации времени, поскольку высокая точность необходима как для внешних коммуникаций, так и для оркестрации вычислений внутри ЦОД. Крупные дата-центры для это цели используют атомные часы, однако для синхронизации с внешним миром используются сигналы GNSS, которые могут изменены или заглушены. По словам Iridium, с этим уже столкнулись дата-центры в Персидском заливе, которые пострадали не только от физических атак.

Iridium подчёркивает, что PNT-решение представляет собой экономически эффективный «резервный источник» точного времени. Нечто подобное используется ключевыми мировыми фондовыми биржами. Компания уверена, что дата-центрам нужен тот же уровень резервирования систем.

