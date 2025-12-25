NTT запустит в Японии домашний интернет со скоростью 25 Гбит/с

Корпорация NTT East сообщила о том, что с 31 марта наступающего года домохозяйствам в Токио станет доступна услуга Flet Hikari 25G, обеспечивающая широкополосное подключение к интернету с пропускной способностью до 25 Гбит/с. Это дальнейшее развитие существующего сервиса Flet Hikari Cross, который предлагает максимальную скорость передачи данных около 10 Гбит/с.

NTT East отмечает, что среди японских пользователей набирают популярность видеосервисы с поддержкой форматов 4K и 8K. Востребованы онлайн-игры и облачные платформы с высокой нагрузкой на каналы передачи данных. В результате, возрастает потребность в интернет-подключениях с большой пропускной способностью. Для удовлетворения этого спроса NTT East внедряет услугу Flet Hikari 25G.

Новый ШПД-сервис предусматривает применение технологии FTTH — «оптоволокно до дома». При этом несколько абонентов будут совместно использовать одно и то же оптоволоконное соединение. Подчёркивается, что 25 Гбит/с — это максимальная скорость с учётом передачи различных сервисных данных. Фактическая пропускная способность для абонентов будет примерно на 10 % ниже, то есть, около 22,5 Гбит/с. Услуга Flet Hikari 25G на момент запуска станет самым быстрым домашним интернетом в Японии, основанным на технологии FTTH.

Ежемесячная абонентская плата за использование Flet Hikari 25G составит ¥27,5 тыс. с учётом налогов (приблизительно $180). В перспективе NTT East рассматривает возможность запуска FTTH-доступа с максимальной скоростью передачи данных около 50 Гбит/с.

