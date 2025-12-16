Lightpath превратит бывшую тюрьму в Пенсильвании в сетевой хаб

Американская Lightpath, занимающаяся проектами в сфере оптоволоконной связи, занялась переоборудованием бывшей тюрьмы в Пенсильвании в сетевой узел. Местные СМИ сообщают, что компания занялась перестройкой здания в городе Йорк (York, округ Йорк), передаёт Datacenter Dynamics. Основная задача нового хаба — усиление сигнала ВОЛС посредством ILA (in-line amplifier). На территории объекта также находится небольшая наземная станция спутниковго телеком-оператора Starlink.

Местная тюрьма представляет собой «архитектурное чудо» высотой в шесть этажей. Оно было построено в 1906 году и заброшено в 1979, а в 1982 году его купили местные застройщики. Приблизительно в 2014 году местные власти попытались восстановить контроль над территорией, воспользовавшись правом на изъятие частной собственности — дело закончилось судебными разбирательствами по поводу оценки стоимости актива.

United Fiber and Data купила здание в 2018 году — она планировала превратить его в дата-центр уже в 2019 году и запустить в 2020-м. Впрочем, работы так и не начались. В 2024 году Lightpath приобрела саму United Fiber, получив в распоряжение и сам объект, и несколько магистральных ВОЛС. Сделку закрыли в феврале 2025 года. Приблизительно в то же время Lightpath объявила о намерении запустить дата-центры на площадках ILA по всей сети.

Lightpath (ранее Optimum Lightpath) долгое время была поставщиком телеком-услуг в нью-йоркской агломерации, но за годы работы расширила присутствие вдоль восточного побережья США, а в последнее время — и в Аризоне. Altice USA принадлежит 50,01 % акций Lightpath, остальные принадлежат Morgan Stanley Infrastructure Partners, выкупившей у Altice долю в 2020 году. Права на Lightpath перешли к Altice в рамках сделки по покупке Cablevision в 2015 году. Последняя и основала Lightpath приблизительно 35 лет назад.

Под дата-центры перепрофилируют самые разные объекты. Например, в мае 2025 года появилась информация, что Bahnhof построит ЦОД в шведском бункере времён Второй мировой войны, в августе сообщалось, что Sievers превратила старый немецкий противоатомный бункер в современный ЦОД, а в сентябре было объявлено, что индийская государственная компания Coal India Limited (CIL) рассматривает возможность переоборудовать выведенные из эксплуатации угольные шахты в дата-центры.

Источник: