Маршрутизатор Turris Omnia NG: Wi-Fi 7, 2.5/10GbE-порты и цветной мини-дисплей

Организация CZ.NIC (регистратор чешского домена первого уровня CZ) анонсировала маршрутизатор Turris Omnia NG, функционирующий под управлением Turris OS на базе OpenWRT. Новинка может использоваться в том числе для построения сетевых хранилищ (NAS), виртуальных серверов и пр.

Устройство несёт на борту процессор Qualcomm IPQ 9574 с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, функционирующими на частоте 2,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт. В оснащение входит флеш-модуль eMMC вместимостью 8 Гбайт. Во фронтальной части корпуса располагается цветной информационный дисплей.

Маршрутизатор оборудован портами 10GbE WAN (SFP+) и 10GbE LAN (SFP+), а также четырьмя портами 2.5GbE LAN (RJ45). В оснащение входит адаптер Wi-Fi 7 в виде модуля М.2 E key (Noni 56M2-B QCN-6274), который обеспечивает скорость передачи данных до 11 530 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц и до 8647 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Кроме того, предусмотрен встроенный контроллер Wi-Fi 6 (Qualcomm QCN 5124), поддерживающий пропускную способность до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Возможно подключение до восьми антенн.

Новинка получила два порта USB 3.0 — по одному в лицевой и тыльной частях корпуса. Есть также слот M.2 M key для SSD с интерфейсом PCIe 3.0 х2 и коннектор М.2 B key для сотового модема 4G/5G (плюс два разъёма для SIM-карт). Применяется пассивное охлаждение; возможен монтаж в стойку. Поддержку и выпуск обновлений прошивки производитель намерен обеспечивать в течение как минимум 10 лет. Приём заказов на Turris Omnia NG уже начался: приобрести маршрутизатор можно по ориентировочной цене €560.

