Halloween-скидка от UFO.Hosting: минус 20 % на VPS и выделенные серверы до 7 ноября

Российский хостинг-провайдер UFO.Hosting запустил осеннюю акцию со скидкой 20 % на виртуальные и выделенные серверы. Предложение действует с 30 октября по 7 ноября — для активации достаточно применить промокод TRICK20 при оформлении заказа.

Почему выбирают UFO.Hosting

UFO.Hosting — это современный хостинг-провайдер с глобальной инфраструктурой и локальным подходом к клиентам. Компания предлагает быстрые и мощные серверы по отличному соотношению цены и качества, с ценами в рублях и круглосуточной поддержкой.

Техническая инфраструктура

В основе сервиса — высокопроизводительные серверы корпоративного класса, выделенные серверы на базе процессоров Intel Xeon E5-2697A v4, размещённые в дата-центре IXcellerate уровня TIER III.

Виртуальные серверы работают на KVM-виртуализации с накопителями NVMe SSD, обеспечивая высокую скорость операций ввода-вывода. Все тарифы включают безлимитный трафик на портах до 10 Гбит/с, встроенную DDoS-защиту и бесплатный IPv4-адрес. Активация сервера занимает до 15 минут — пользователь получает полный root-доступ и может установить любую ОС из библиотеки образов или загрузить собственный ISO.

Гибкость и масштабирование

Линейка VPS-тарифов охватывает конфигурации от 1 Гбайт RAM / 25 Гбайт NVMe для стартовых проектов до 64 Гбайт RAM / 510 Гбайт NVMe для высоконагруженных приложений.

Выделенные серверы предлагают от 64 до 384 Гбайт серверной ECC-памяти с дублированными блоками питания для максимальной отказоустойчивости.

UFO.Hosting поддерживает популярные панели управления (ISPmanager, cPanel, Plesk, VestaCP, HestiaCP, CyberPanel) и предустановленные конфигурации под CMS (WordPress, Joomla, Drupal). Для более требовательных задач доступны HiCPU-конфигурации с процессорами частотой от 3,7 ГГц.

Удобство работы

Компания предлагает бесплатный перенос сайтов с других хостингов, электронный документооборот для юридических лиц и оплату по безналичному расчету. К оплате принимаются карты российских банков, электронные кошельки и другие способы оплаты.

Техподдержка работает 24/7 через онлайн-чат, систему тикетов, телефон и электронную почту. Для оперативного управления доступен Telegram-бот @ufo_hosting_bot — с его помощью можно проверить баланс, посмотреть статус серверов и создать обращение в поддержку без входа в личный кабинет.

Условия Halloween-акции

Скидка 20 % распространяется на все тарифы VPS и выделенные серверы. Для применения необходимо:

Выбрать подходящую конфигурацию на сайте ufo.hosting. Добавить услугу в корзину. Ввести промокод TRICK20 в соответствующее поле. Завершить оплату.

Для кого актуально

Предложение подойдет разработчикам, запускающим новые проекты, владельцам интернет-магазинов, готовящимся к сезону распродаж, компаниям, планирующим миграцию инфраструктуры, и всем, кто ищет надёжное решение для размещения веб-сервисов.

Подробности акции и актуальные тарифы — на официальном сайте UFO.Hosting.

Реклама | ООО «Юфо Хостинг» ИНН 5043089443 erid: F7NfYUJCUneTTTX2JH5P

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: