Неудача Natron Energy не приведёт к краху индустрии натрий-ионных аккумуляторов

Хотя калифорнийский стартап Natron Energy, занимавшийся выпуском натрий-ионных аккумуляторов, прекратил свою деятельность из-за проблем с финансированием, для рынка подобных решений ещё не всё потеряно. Перспективы есть как у американских, так и китайских стартапов в этой сфере. Китай даже опережает США, пользуясь своим доминирующим положением на рынке литий-ионных АКБ, сообщает IEEE Spectrum.

Год назад Natron объявила о намерении построить завод за $1,4 млрд по выпуску натрий-ионных АКБ. Natron была основана в 2012 году (основной акционер — Sherwood Partners, инвесторы — United Airlines и Chevron), и подобные ей компании полагаются на средства инвесторов, что создаёт определённую проблему. По словам экспертов, компании не могут добиться прогресса достаточно быстро для того, чтобы избежать давления со стороны инвесторов.

До недавнего времени Natron считалась лидером на рынке натрий-ионных решений в США. Она использовала для электродов недорогую берлинскую лазурь с оптимальными для натрий-ионной технологии характеристиками. Решения предлагались для энергохранилищ, резервного питания дата-центров, зарядных станций для электромобилей. Другими словами, технология применялась там, где безопасность и стоимость были важнее относительно низкой плотности хранения энергии. Однако масштабирование продуктов с низкой плотностью энергии обходится довольно дорого, для их выпуска требуется больше производственных линий, чем для «классических» вариантов, с высокими капитальными и эксплуатационными расходами.

В 2023 году системы Natron вышли на рынок и совместно с Encorp развернула первую в отрасли промышленную платформу электропитания «мультимегаваттного». В 2024 году Natron открыла в Мичигане первое в США коммерческое производство систем хранения энергии для ЦОД. Несмотря на выделявшиеся инвесторами средства, предприятие закрылось вместе со штаб-квартирой 3 сентября 2025 года. И не одно оно — ранее в этом году остановил работу стартап Bedrock Materials, детище Стэнфордского университета, который тоже занимался созданием натрий-ионных элементов.

По словам стартапа Acculon Energy из Огайо, который тоже использует Na-Ion элементы (но не только их), одна неудача не свидетельствует о несостоятельности индустрии, хотя США сейчас находятся в крайне невыгодном положении с учётом развитой аккумуляторной промышленности в Китае. Сегодня КНР выпускает более 75 % аккумуляторов, продаваемых в мире. При этом китайская CATL уже приступила к выпуску натрий-ионных АКБ второго поколения под брендом Naxtra, рассчитанных на рынок электромобилей. На американском рынке имеются и другие компании, включая, например, Unigrid, которая намерена наладить выпуск недорогих натрий-ионных батарей.

Американские эксперты и бизнес-сообщество рассчитывают на наращивание США производственного потенциала в сфере натрий-ионных технологий, чтобы успешно конкурировать с КНР. С одной стороны, по их мнению, в США чересчур увлеклись инновациями в ущерб развитию реального производства и подготовке квалифицированной рабочей силы. С другой — многие стартапы вроде Mana следуют стратегии Китая и ищут партнёрства с уже существующими производителями, что позволит быстро наращивать объёмы и удовлетворять растущий рыночный спрос. Многие уверены, что именно на такую модель коммерциализации технологий спрос в США имеется уже сегодня.

