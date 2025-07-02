D-Robotics выпустила одноплатный компьютер RDK X5 для роботов и систем машинного зрения

Компания D-Robotics, по сообщению CNX Software, выпустила одноплатный компьютер RDK X5, предназначенный для различных задач компьютерного зрения, управления робототехникой и машинного обучения. Устройство работает под управлением Ubuntu 22.04 и поддерживает популярные фреймворки с открытым исходным кодом, такие как ROS, TensorFlow и PyTorch.

Новинка оборудована процессором Sunrise X5 с восемью ядрами Arm Cortex-A55, работающими на частоте 1,5 ГГц. Интегрированный графический ускоритель с быстродействием 32 Гфлопс обеспечивает возможность (де-)кодирования видео в форматах H.265/H.264 с разрешением до 3840 × 2160 пикселей (60 к/с). Встроенный нейропроцессорный блок обладает ИИ-производительностью до 10 Топс. Благодаря этому, как отмечается, системы на основе RDK X5 способны эффективно анализировать свое окружение в сложных условиях, включая плохое освещение и блики.

Изделие может комплектоваться 4 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Для хранения данных применяется карта microSD. Есть сетевой контроллер 1GbE с опциональной поддержкой PoE, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Одноплатный компьютер располагает четырьмя портами USB 3.0 Type-A, разъёмами USB 2.0 Type-C и Micro-USB, гнездом RJ45, портом HDMI (до 1080p60), стандартным аудиогнездом на 3,5 мм. Кроме того, есть два интерфейса MIPI CSI (по 4 линии) для подключения камер с поддержкой стереоскопического зрения, интерфейс MIPI DSI (4 линии), 40-контактная колодка GPIO (UART, PWM, I2C, SPI, I2S). Питание (5 В / 5 A) подаётся через коннектор USB Type-C. Габариты платы составляют 85 × 56 × 20 мм. Эксплуатироваться изделие может при температурах от -20 до +60 °C. Цена начинается примерно с $90.

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