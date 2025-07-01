«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

 
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Компания «Базальт СПО» совместно с Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит XXI конференцию разработчиков свободных программ. Мероприятие пройдет 3–5 октября 2025 года в г. Переславле-Залесском на базе ИПС РАН.

Оргкомитет принимает заявки на доклады по следующим темам:

  • Разработка свободного программного обеспечения;
  • Новейшие достижения проектов СПО;
  • Формирование сообщества разработчиков СПО;
  • Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;
  • Студенческие проекты разработки СПО;
  • Разработка свободного аппаратного обеспечения (OSHW).

Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.

Источник изображения: «Базальт СПО»

Источник изображения: «Базальт СПО»

Сроки подачи заявок

Для докладчиков:

  • Подача заявки — до 7 сентября;
  • Тезисы доклада — до 11 сентября.

Для слушателей:

  • С трансфером из Москвы — до 29 сентября;
  • Тех, кому не нужен трансфер, — до 1 октября.

Участие для докладчиков и слушателей бесплатное.

Трансфер

  • В первый день конференции (03.10): бесплатный автобус Москва — Переславль-Залесский.
  • В последний день (05.10): бесплатный автобус Переславль-Залесский — Москва.

Проживание выступающих оплачивается организаторами для одного докладчика на доклад. Компенсация проезда докладчиков по территории РФ возможна по дополнительному согласованию с оргкомитетом.

Требования к докладам

Доклады о проприетарном ПО не допускаются.

Для тем о программном обеспечении:

  • Обязательна ссылка на код в открытом репозитории со свободной лицензией (ГОСТ Р 54593-2011, FSF или OSI).

Для OSHW:

  • Материалы должны соответствовать определению Open Source Hardware (OSHW) Definition.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на VK Видео и странице конференции.

Присоединяйтесь, чтобы обменяться опытом, найти единомышленников и запустить новые проекты.

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