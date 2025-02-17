XX ежегодная конференция «СПО в высшей школе»: как обмануть искусственный интеллект и нужны ли свободные программы физикам-ядерщикам

7–9 февраля 2025 года в Переславле-Залесском прошла XX конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе». Организаторами выступили «Базальт СПО» и Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН).

В мероприятии приняли участие преподаватели ведущих вузов: МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, КубГУ и других. Собралось более 1200 слушателей очно и онлайн.

Основными темами конференции стали:

Новые подходы к образованию в цифровую эпоху: дистанционное обучение, нетрадиционные форматы материалов, проблемы, связанные с искусственным интеллектом;

Использование свободных программ при изучении ядерной физики, в промышленности и системах «умного дома»;

Технологии виртуализации в учебном процессе: от 3D-печати до преподавания информационной безопасности.

«Если на первых конференциях мы обсуждали, как продвинуть в вузы свободное программное обеспечение, то сейчас оно заняло прочное место во многих образовательных организациях. На XX юбилейной конференции речь идёт о более эффективном использовании СПО, предлагаются интересные решения преподавателей и студенческие проекты», — отметил Алексей Новодворский, председатель оргкомитета, советник генерального директора «Базальт СПО».

Несколько докладчиков затронули проблему использования ИИ студентами при подготовке домашних заданий. Выступающие и слушатели предложили различные пути её решения, в том числе:

Поручить студентам создание учебных материалов по заданию преподавателя и с его помощью. Даже если код написан при помощи ИИ, для выполнения задания необходимо подробно описать, как он работает, а значит — разобраться;

Создавать индивидуальные задания для каждой проверочной работы или экзамена, включая в них дополнительные условия, препятствующие использованию ИИ;

Давать неполные и неточные задания, для выполнения которых студент будет вынужден обратиться за дополнительной информацией.

Преподаватели признали, что если у учащихся есть мотивация получить знания, а не просто оценку, такие ограничения не нужны. Но мотивированных студентов немного, и это создаёт проблемы.

Запись трансляции конференции доступна на канале «Базальт СПО».

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