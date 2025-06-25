Утилита Red OS MediaWriter поможет создать загрузочный USB-накопитель с «Ред ОС»

Компания «Ред Софт» сообщила о выпуске кроссплатформенной утилиты Red OS MediaWriter, предназначенной для создания загрузочных USB-накопителей с операционной системой «Ред ОС». Для записи образа могут применяться внешние HDD, SSD или флеш-брелоки.

Как отмечается, для работы с Red OS MediaWriter не требуются какие-либо особые технические знания. Процесс записи установочных ISO-образов «Ред ОС» выполняется через интуитивно понятный графический интерфейс.

В ходе создания загрузочного USB-накопителя доступны различные опции. В частности, пользователи могут скачать актуальную версию «Ред ОС» с сайта разработчика или использовать образ со своего устройства. Кроме того, можно выбрать необходимую редакцию программной платформы и настроить параметры записи (с возможностью удаления загруженного образа после завершения процесса). Red OS MediaWriter доступна для Windows, собственно «Ред ОС» и других Linux-дистрибутивов.

Загрузить Red OS MediaWriter можно с сайта «Ред Софт» или через репозиторий «Ред ОС» (пакет redos-mediawriter). Инструкция по работе с утилитой доступна в базе знаний.

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