Sitronics Group: российским ИИ ЦОД нужны единые стандарты

Sitronics Group намерена принять участие в разработке и продвижении единых стандартов для рынка модульных ЦОД. Об этом в ходе конференции Data Fusion заявил директор профильного департамента компании Игорь Анисимов, призвав участников отрасли присоединиться к инициативе.

В России сектор ЦОД развивается и адаптируется к новым нагрузкам, в первую очередь к ИИ. При этом возрастает нагрузка на энергетическую инфраструктуру, что потенциально может спровоцировать дефицит. По словам Анисимова, участникам рынка следует заняться решением таких вопросов, как рост плотности энергопотребления, а также стандартизация строительства и эксплуатации дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки. При этом необходимо сохранить рентабельность бизнеса с учётом технологических требований для развёртывания ЦОД. Модульные дата-центры позволяют заказчикам в сжатые сроки создавать платформы для ИИ, получив мощности в аренду или же масштабировав собственные посредством типовых модулей.

«Сегодня нет единого стандарта для центров обработки данных с ИИ-нагрузкой, который позволил бы снизить капитальные затраты за счёт уменьшения затрат на разработку уникальных решений для каждого ЦОД. Стандартизация позволит проработать совместимость инфраструктуры ЦОД с системами ИИ. Мы намерены активно участвовать в этом процессе, особенно в части разработки стандартов для модульных ЦОД, которые, на наш взгляд, обладают большим потенциалом для эффективного размещения систем искусственного интеллекта», — говорит Анисимов.

По его словам, при развёртывании дата-центров для ИИ прежде всего требуется бесперебойное электроснабжение и эффективное охлаждение. Сама Sitronics Group ведёт разработки в соответствующих областях: в частности, компания занимается созданием системы фрикулинга с экономайзерами. Кроме того, при стандартизации ЦОД необходимо определить форм-фактор серверов (стандартный или OCP), оптимальную температуру теплоносителя на входе в стойку и на уровне процессора, изучить вопросы совмещения зон для стандартных и ИИ-вычислений в рамках одного объекта, рассчитать мощности инженерных систем и пр.

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