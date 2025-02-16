Selectel: количество DDoS-атак во II полугодии 2024 года выросло в 2,6 раза

Компания Selectel поделилась статистикой отражения DDoS-атак во II полугодии 2024 года. Количество атак резко выросло — до 80 735, что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода годом ранее и в среднем составляет 13 455 атак в месяц. Речь идёт об атаках, зафиксированных системой защиты от DDoS сетевой инфраструктуры дата-центров Selectel, которая работает при использовании облачной платформы компании, платформенных сервисов и выделенных серверов, включая аттестованные сегменты.

Максимальное количество атак на одного клиента в среднем составляло 2780, в сентябре был зафиксирован рекорд — 4621 инцидент, что в 3,6 раза больше, чем в I полугодии. Максимальный объём атаки был отмечен в ноябре — 412 Гбит/с, хотя средний объём переданных данных за инцидент в этом месяце был минимальным, а наибольшее значение этого показателя (48 Гбайт) было зафиксировано в июле.

Наибольшее среднее количество переданных пакетов за инцидент в размере 500 млн было зафиксировано в июле, что в 24 раза превышает минимальное значение, отмеченное в сентябре. Наиболее высокая скорость атаки была зафиксирована в июле — 103 млн пакетов/с, что почти в 5 раз превышает максимальный показатель в декабре, оказавшийся самым низким — 22 млн пакетов/с. Наиболее часто наблюдались атаки типа TCP PSH/ACK Flood, TCP SYN Flood и UDP Flood, на которые пришлось 70 % всех атак.

За отчётный период суммарная продолжительность атак составила 9718 часов. Больше всего атаки длились в октябре — 2 167 часов, минимальная длительность зафиксирована в ноябре — 1127 часов. За исключением июля, средняя продолжительность одной атаки не превышала 7 минут, а больше всего атака продолжалась в декабре — 202 часов, что почти в 10 раз больше показателей предыдущих месяцев. В среднем общая длительность атак на одного клиента составила 10 часов, а максимальное время нахождения клиента под атакой — 492 часа — в 2,9 раза больше показателей I полугодия 2024 года.

Подводя итоги 2024 года, Selectel сообщил, что отразил 112 171 атаку на своих клиентов. Общее время, в течение которого заказчики Selectel были под атакой, составило 13 613 часов. Увеличилось количество атак и общая продолжительность, хотя средняя длительность одной атаки изменилась незначительно. По данным Selectel, участились повторные инциденты, что привело к росту максимальной общей длительности атак на одного клиента со 172 часов в апреле до 492 в июле, а максимальное время одной атаки выросло до 202 часов в декабре со 156 часов в апреле.

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