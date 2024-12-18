Supermicro, выбыла из биржевого индекса Nasdaq 100, в связи с тем, что её рыночная капитализация упала ниже $20 млрд. Этого мало для включения в индекс, пишет Data Center Dynamics. Supermicro присоединилась к Nasdaq 100 в июле этого года. А поскольку компания вовремя не предоставила регулятору, банку и бирже полноценные квартальные отчёты, а также отчёт за год, ей всё ещё грозит делистинг с биржи.

После публикации Hindenburg Research, в которой сообщалось о предполагаемом мошенничестве с бухгалтерским учётом и должностных преступлениях в сфере корпоративного управления, компания отложила подачу годового отчёта. Из-за отказа аудиторов Ernst & Young проверить отчётность также были сорваны сроки подачи аудированного отчёта. Сообщается, что Supermicro нашла нового аудитора — агентство BDO.

Сумев договориться с Cathay Bank об изменениях в действующем кредитном соглашении, связанных с продлением сроков подачи отчётности, компания оказалась под угрозой делистинга Nasdaq, поскольку не успела предоставить годовой отчёт до 16 ноября. Но две недели назад фондовая биржа предоставила отсрочку Supermicro до февраля 2025 года.

Независимый специальный комитет, сформированный советом директоров Supermicro, заявил, что не нашёл «никаких доказательств мошенничества или неправомерных действий» со стороны руководства или совета директоров. Несмотря на то, что аудиторы Ernst & Young отказалась иметь дело с Supermicro, заявив, что «не желают быть связанными с финансовой отчётностью, подготовленной руководством», специальный комитет сообщил, что «выводы Ernst & Young, изложенные в её письме об отказе, не подтверждаются фактами, рассмотренными в ходе проверки».

Ранее Supermicro была временно исключена из листинга биржи в 2018 году за непредставление финансовой отчетности, а в 2020 году была оштрафована SEC за «широко распространённые нарушения в бухгалтерском учёте». Сейчас собственное расследование деятельности Supermicro ведёт и Минюст США. Впрочем, сама компания унывать не собирается и ведёт разработку новых продуктов, попутно подыскивая нового финансового директора.

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