Квартальные результаты Oracle оказались ниже прогнозов, но акции выросли благодаря сделкам с Google и OpenAI

Корпорация Oracle сообщила результаты работы за IV квартал и весь 2024 финансовый год, закончившийся 31 мая 2024 года. Прибыль и выручка Oracle за квартал оказались ниже прогнозов Уолл-стрит, но акции выросли на 11 % в ходе расширенных торгов во вторник после того, как компания объявила о сделках с Google и OpenAI, касающихся облачных технологий.

Скорректированная прибыль (Non-GAAP) Oracle на акцию за последние три месяца 2024 финансового года составила $1,63 при выручке $14,3 млрд (снижение год к году на 3 %), что ниже прогнозов аналитиков Уолл-стрит, ожидавших выручку в размере $14,55 млрд и скорректированную прибыль $1,65 на акцию. Чистая прибыль (GAAP) за квартал составила $3,14 млрд или $1,11 на акцию, по сравнению с $3,32 млрд или $1,19 на акцию в аналогичном квартале 2023 финансового года.

Облачные услуги и поддержка лицензий принесли компании выручку в размере $10,23 млрд, что на 9 % больше год к году. Выручка от лицензирования облачных и локальных продуктов составила $1,84 млрд, что на 15 % ниже результата год году, а также ниже консенсус-прогноза StreetAccount в $2,09 млрд. Выручка от сервисов в размере $1,37 млрд сократилась по сравнению с прошлым годом на 6 %.

Продажи оборудования упали год к году на 1 % до $842 млн. Выручка облачной инфраструктуры (IaaS) составила $2,0 млрд, что выше год к году на 42 %, но является замедлением темпа роста по сравнению с предыдущим кварталом, в котором темпы роста составили 49 %. Всего за 2024 финансовый год выручка Oracle составила $52,96 млрд, превысив показатель предыдущего года на 6 %. Чистая прибыль компании выросла год к году на 23 % до $10,47 млрд.

В I квартале 2025 финансового года компания ожидает получить скорректированную прибыль в пределах от $1,31 до $1,35 на акцию, и рост выручки в диапазоне от 5 до 7 %. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных LSEG, в текущем квартале прибыль на акцию (Non-GAAP) должна составить $1,32 при выручке в размере $13,39 млрд, что означает рост на 7,6 %.

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