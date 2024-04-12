Суд обязал AWS выплатить $525 млн за нарушение патентов в сфере облачного хранилища

Суд присяжных в США, по сообщению Datacenter Dynamics, признал облачную платформу Amazon Web Services (AWS) виновной в нарушении патентов чикагской компании Kove. За незаконное использование чужих технологий на AWS наложен штраф в размере $525 млн.

Претензии Kove связаны с тем, что ответчик нарушил права на разработки, связанные с системами и методами управления хранилищем данных, а также с поиском и извлечением информации. По заявлениям Kove, AWS без разрешения применяет соответствующие технологии в сервисах S3 и DynamoDB. В 2023 году Kove направила аналогичный иск против Google — это дело в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Kove подала иск против AWS в декабре 2018 года. В материалах дела упомянуты три американских патента Kove — №7,814,170, №7,103,640 и №7,233,978. Изобретателями значатся доктор Джон Овертон (John Overton) и доктор Стивен Бейли (Stephen Bailey), причём Овертон является генеральным директором Kove. В своей жалобе истцы заявляют, что технологии Kove имеют большое значение для AWS, поскольку объём данных, хранящихся в облаке Amazon, растёт в геометрической прогрессии, а её облачные сервисы столкнулись с ограничениями в плане обработки и извлечения огромных массивов информации.

В 2020 году AWS выступила с опровержениями, отрицая нарушение рассматриваемых патентов и утверждая, что они якобы недействительны и, следовательно, не имеют исковой силы. Однако аргументы AWS не были учтены в суде, а на саму облачную платформу наложен штраф. Вместе с тем присяжные отклонили обвинения в том, что AWS нарушила патенты умышленно. Облачная платформа заявила, что не согласна с вердиктом, и сообщила о намерении подать апелляцию.

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