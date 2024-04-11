Студенты США первыми в мире получили собственный ИИ-суперкомпьютер NVIDIA

Инженерный колледж Технологического института Джорджии (Georgia Tech) объявил о заключении соглашения о сотрудничестве с NVIDIA с целью создания первого в мире суперкомпьютерного центра ИИ, предназначенного для обучения студентов. Проект получил название AI Makerspace.

Отмечается, что AI Makerspace позволит демократизировать доступ к вычислительным ресурсам, которые традиционно были доступны только исследователям и технологическим компаниям. В рамках проекта студенты смогут использовать возможности НРС-комплекса для углубления своих навыков работы с ИИ. Это поможет в выполнении курсовых работ и позволит учащимся получить ценный практический опыт.

Фактически AI Makerspace — это выделенный вычислительный кластер. В создании системы приняли участие специалисты Penguin Solutions. Применяется платформа для работы с ИИ-приложениями NVIDIA AI Enterprise. На начальном этапе в составе ИИ-суперкомпьютера задействованы 20 систем NVIDIA HGX H100, насчитывающие в общей сложности 160 ускорителей NVIDIA H100. В качестве интерконнекта применяется NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.

В рамках сотрудничества с Georgia Tech компания NVIDIA окажет поддержку студентам и преподавателям Инженерного колледжа по программе NVIDIA Deep Learning Institute (Институт глубокого обучения NVIDIA). Данная инициатива предусматривает все виды практикумов по ИИ, ускоренным вычислениям, графике, моделированию и другим современным технологиям. AI Makerspace расширяет базовую теоретическую учебную программу Georgia Tech по ИИ, предлагая студентам практическую платформу для решения реальных задач, разработки передовых приложений и реализации своих идей.

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