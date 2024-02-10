Более 2000 результатов Intel Xeon в бенчмарке SPEC CPU 2017 поставлены под сомнение

Некоммерческая организация Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), по сообщению ServeTheHome, по сути, аннулировала более 2000 результатов своего бенчмарка SPEC CPU 2017 для процессоров Intel. Причина заключается в специальной оптимизации для целочисленных вычислений, что теперь считается недопустимым.

Установлено, что компилятор Intel oneAPI DPC++ фактически «обманывает» стандарты SPEC с помощью целевой оптимизации. Во многих результатах SPEC CPU 2017 в разделе «Примечания для компилятора» появилось уведомление о неточности данных.

«SPEC пришла к выводу, что компилятор, использованный для получения этого результата, выполнял компиляцию, которая искусственно завышает производительность тестов 523.xalancbmk_r/623.xalancbmk_s, используя предварительное знание кода и набора данных», — сказано сообщении.

Отмечается, что SPEC больше не будет публиковать результаты, полученные с использованием указанной оптимизации. В тесте производительности, на который нацелена эта оптимизация компилятора, результат может увеличиться более чем на 50 %. Таким образом, можно добиться повышения общего результата на несколько процентов. С другой стороны, оптимизация имеет узкую применимость: например, 623.xalancbmk_s — это только один из десяти тестов в наборе.

Оптимизация влияет на платформу Intel oneAPI версий с 2022.0 по 2023.0, тогда как более новые модификации, в частности, 2023.2.3 проблеме не подвержены. Кроме того, оптимизация не распространяется на процессоры AMD.

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