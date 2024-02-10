Более 2000 результатов Intel Xeon в бенчмарке SPEC CPU 2017 поставлены под сомнение

 
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Некоммерческая организация Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), по сообщению ServeTheHome, по сути, аннулировала более 2000 результатов своего бенчмарка SPEC CPU 2017 для процессоров Intel. Причина заключается в специальной оптимизации для целочисленных вычислений, что теперь считается недопустимым.

Установлено, что компилятор Intel oneAPI DPC++ фактически «обманывает» стандарты SPEC с помощью целевой оптимизации. Во многих результатах SPEC CPU 2017 в разделе «Примечания для компилятора» появилось уведомление о неточности данных.

Источник: SPEC

Источник: SPEC

«SPEC пришла к выводу, что компилятор, использованный для получения этого результата, выполнял компиляцию, которая искусственно завышает производительность тестов 523.xalancbmk_r/623.xalancbmk_s, используя предварительное знание кода и набора данных», — сказано сообщении.

Отмечается, что SPEC больше не будет публиковать результаты, полученные с использованием указанной оптимизации. В тесте производительности, на который нацелена эта оптимизация компилятора, результат может увеличиться более чем на 50 %. Таким образом, можно добиться повышения общего результата на несколько процентов. С другой стороны, оптимизация имеет узкую применимость: например, 623.xalancbmk_s — это только один из десяти тестов в наборе.

Оптимизация влияет на платформу Intel oneAPI версий с 2022.0 по 2023.0, тогда как более новые модификации, в частности, 2023.2.3 проблеме не подвержены. Кроме того, оптимизация не распространяется на процессоры AMD.

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