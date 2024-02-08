Мейнфреймы в массы: самый простой IBM LinuxONE 4 Express стоит всего $135 тыс.

IBM представила свой самый доступный мейнфрейм LinuxONE 4 Express, который, по словам компании, ориентирован на малые и средние предприятия. Система также подходит для прототипирования новых решений, в том числе с использованием ИИ. Как и более старшие версии, платформа отличается надёжностью, защищённостью и доступностью на уровне 99,999999 % и предоставляет возможности гибридного облака.

IBM LinuxONE 4 Express поставляется в виде полностью готового к использованию стоечного решения, которое можно развернуть в имеющемся ЦОД и дополнить коммутаторами, узлами хранения и т.д. Младшая конфигурация стоит $135 тыс., но фактически для системы придётся докупить СХД, ОС, ПО и сервисы, так что финальная цена может быть существенно выше.

Новинки используют те же процессоры IBM Telum, что и z16 или LinuxONE Emperor/RockHopper 4, работающие на частоте 4,6 ГГц, и предназначен только для запуска Linux-платформ от Canonical, Red Hat и SUSE. Согласно спецификациям, LinuxONE 4 Express предлагает от 4 до 16 IFL и от 384 до 768 Гбайт RAM. При необходимости можно доплатить за расширение одной из трёх стандартных конфигураций.

Среди преимуществ новинок IBM отмечает высокую защищённость платформы и возможность выполнения конфиденциальных вычислений, в том числе ИИ-нагрузок. Кроме того, IBM говорит о возможности сэкономить благодаря переносу нагрузок с x86-систем и их консолидации LinuxONE 4 Express. Речь в первую очередь БД. Для тех же, кому не нужна локальная платформа, IBM предлагает облачный доступ к LinuxONE.

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