Мошеннику, продавшему контрафактное оборудование Cisco на $1 млрд, грозит штраф $15 млн и до 6,5 лет тюрьмы

Министерства юстиции США сообщило о том, что 39-летний Онур Аксой (Onur Aksoy), житель Флориды с двойным гражданством США и Турции, признал себя виновным в продаже контрафактного сетевого оборудования Cisco. Жертвами мошенника стали учебные и медицинские учреждения, государственные организации и военные структуры. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

Согласно материалам дела, в период с 2013-го по 2022 год Аксой основал не менее 19 компаний в Нью-Джерси и Флориде, а также запустил 15 магазинов на Amazon и 10 магазинов на eBay. Мошенническая сеть действовала под названием Pro ​​Network Entities: через неё были реализованы «десятки тысяч» некачественных или неисправных сетевых устройств. Всего, как сообщалось ранее, объём продаж составил порядка $1 млрд, Pro Network Entities принесла мошеннику более $100 млн дохода.

Говорится, что Аксой импортировал от поставщиков в Китае и Гонконге продукты с поддельными этикетками, документацией и упаковкой Cisco. Всё это оборудование имело фальсифицированные товарные знаки, зарегистрированные и принадлежащие Cisco. При этом устройства позиционировались в качестве подлинных и высококачественных товаров, произведённых и одобренных Cisco, хотя фактически являлись перемаркированными старыми (в том числе б/у) моделями.

Аксой признал себя виновным в сговоре с другими лицами с целью торговли контрафактными продуктами, мошенничестве с использованием почты и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Приговор ему должен быть вынесен 6 ноября. Аксою грозит от четырёх до шести с половиной лет лишения свободы и конфискация $15 млн.

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