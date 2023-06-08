Китай: малые сети Wi-Fi и Bluetooth тоже должны быть «политически чисты»

Китайские интернет-регуляторы анонсировали целый пакет проектов правил работы сетей Wi-Fi и Bluetooth. Как сообщает издание The Register, операторы сетей, использующих данные беспроводные технологии, должны будут применять технические решения, исключающие злонамеренную активность. Новые правила и принципы сформулировала Администрация киберпространства Китая (CAC).

Ожидается, что правила будут применяться к ad-hoc сетям, действующим «на коротких дистанциях». Предполагается, что это поможет бороться с нарушением существующих в стране законов и продвижением чуждых обществу ценностей. Новые меры практически дублируют правила, применяемые Пекином в отношении телеком-операторов и владельцев онлайн-сервисов: все они обязаны следить за трафиком, способным нанести ущерб национальной безопасности страны.

На операторов будет возложена обязанность «предотвращать и противодействовать» использование их оборудования для распространения дезинформации и сообщать о таких попытках в компетентные органы. Кроме того, пользователи подобных сетей должны будут указывать свои настоящие идентификационные данные. Отправитель и получатель информации должны будут действовать с согласия друг друга, а в случае нарушения закона ответственность будут нести обе стороны.

В CAC хотят, чтобы провайдеры таких сетей также оповещали пользователей о правилах безопасного использования сервисов, также они должны обеспечить пользователям возможность сообщить о тех или иных инцидентах в случае необходимости. Более того, операторы должны будут иметь планы устранения угроз в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Правда, определение подпадающих под новые правила сетей несколько размыто. При желании к ним можно причислить, как различные автономные чаты на базе mesh-сетей Bluetooth и Wi-Fi, которые используют протестными движениями, так и домашние точки доступа или тетеринг. Так или иначе, Пекин демонстрирует решимость охватить контролем все сети передачи данных.

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