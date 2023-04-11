Российский рынок ЦОД продолжает расти, но темпы развития замедлились

Рынок ЦОД в России продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и уход ряда зарубежных поставщиков. Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные iKS-Consulting, в 2022 году количество введённых в эксплуатацию стойко-мест в дата-центрах РФ увеличилось на 10,8 % — до 58,3 тыс.

Отмечается, что основная часть новых мощностей пришлась на московский регион: здесь появились 4,5 тыс. стойко-мест. Согласно прогнозам, в 2023 году число стойко-мест поднимется ещё на 7,4 %, достигнув 62,6 тыс. Вместе с тем, как говорят аналитики, темпы роста российской ЦОД-отрасли замедлились. Если раньше они составляли от 10 % до 15 % в год, то теперь показатель колеблется около 7–8 %.

Кроме того, наблюдается существенное повышение цен на инженерные и технологические компоненты для дата-центров: в течение 2022-го такие изделия подорожали на 20–40 %. Импортные серверы прибавили в стоимости как минимум 30 %. Причём в перспективе рост стоимости оборудования продолжится. Дело в том, что отечественные поставщики начали поднимать цены на продукцию из-за отсутствия конкуренции, а также обязанности госкомпаний закупать российскую технику.

Говорится, что в связи со сложностями закупки оборудования крупнейшим российским операторам ЦОД пришлось пересмотреть планы по развитию своих инфраструктур.

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