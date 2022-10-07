Дефицит мощностей в российских ЦОД привёл к росту цен в местных облаках

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков iKS-Consulting и 3data, рынок ЦОД в России в 2022 году вырастет всего на 3 тыс. стоек — операторы не могут вводить в эксплуатацию новые решения из-за проблем с импортом оборудования.

Во многом из-за этого в Москве и Санкт-Петербурге, где расположены основные ЦОД страны, цены в сентябре на соответствующие сервисы выросли относительно показателей второго квартала на 7,6 % и 2,6 % соответственно.

По данным KS-Consulting и сети ЦОД 3data, рост в 3 тыс. стоек не соответствует показателем ближайших минувших лет — тогда он составлял 4-5 тыс. стоек ежегодно. Теперь же число стоек выросло всего на 6 % от их общего числа, при этом многие операторы решили отложить проекты развития до следующего года, а спрос уже превышает предложение. По словам генерального директора 3data Ильи Хала, идентичный тренд характерен для всей страны, хотя региональных центров обработки данных в России пока немного.

Рост цен обусловлен не только дефицитом, но и общим подорожанием товаров и сервисов в стране — от компьютерного оборудования и электричества до систем пожаротушения и охраны. По словам президента «Ростелекома» Михаила Овсеевского, программа развития дата-центров будет зависеть от темпов закупки оборудования.

Во многом рост проса обеспечил уход из страны зарубежных облачных сервисов. С одной стороны, значительно вырос интерес к услугам отечественных облачных провайдеров со стороны российских клиентов, с другой — отчасти это и вызвало дефицит облачных мощностей в России. При этом многие компании не имеют выбора, поскольку пользоваться облаками в сложившихся условиях получается дешевле, чем самостоятельно закупать оборудование.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ростелеком-ЦОД», если даже раньше операторы ЦОД старались угнаться за постоянно растущим спросом, то теперь некоторые проекты заморожены, а спрос на услуги центров обработки данных продолжает расти, во многом — из-за роста потребностей государственных институтов в дальнейшей цифровизации. При этом в «Ростелеком-ЦОД» подчеркнули, что ситуация в региональных ЦОД сейчас значительно лучше, поскольку там ещё остаётся свободный запас мощностей и даже реализуются новые проекты развития. По данным эксперта iKS-Consulting Татьяны Толмачёвой, дефицит свободных мощностей ЦОД наметился ещё в период пандемии, а с введением санкций он только усугубился. При этом она тоже подчёркивает — если крупные столичные операторы отказались от скидок, то в регионах ситуация обстоит намного лучше и, если планы операторов ЦОД будут своевременно выполнены, со временем ситуация стабилизируется.

Впрочем, до полной нормализации ситуации ещё очень далеко. По последним данным российские компании продолжают закупать зарубежное программное обеспечение, поскольку альтернативы ему в стране отсутствуют .Этим пользуются отдельные государства: например, Великобритания запретила оказывать консалтинговые услуги российским клиентам.

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