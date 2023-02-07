Amazon частично переведёт ЦОД в Орегоне на топливные элементы, но дело не в экологии

Компания Amazon, по сообщению The Register, планирует перевести некоторые из своих американских дата-центров в Орегоне на топливные элементы, работающие на природном газе. Это позволит частично решить энергетические проблемы, с которыми облачный провайдер столкнулся в этом регионе.
Отмечается, что у Amazon в Орегоне возник конфликт с землевладельцами, которые возражали против того, чтобы высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) пересекали их территории. Кроме того, в начале текущего года сообщалось, что этот штат намерен резко ужесточить требования по выбросам CO2 для ЦОД. Причём считается, что именно Amazon является одним из главных источников парниковых газов.
Как теперь стало известно, Amazon планирует установить топливные элементы мощностью около 75 МВт в трёх ЦОД (3×24,3 МВт) с возможностью расширения до четырёх дополнительных площадок в будущем. Такие системы позволят генерировать энергию на месте, что избавит Amazon от необходимости прокладки ЛЭП, и будут использоваться в качестве основного источника энергии. Однако при использовании природного газа побочным продуктом по-прежнему останется CO2, что может вызвать недовольство властей. Впрочем, в перспективе установки могут быть переведены, например, на биогазы, получаемые от сельского хозяйства.
Согласно отчёту об устойчивом развитии Amazon, в 2021 году выбросы CO2 компании поднялись на 18 %. В 2022 году Amazon анонсировала в 11 странах 133 новых проекта по выработке возобновляемой энергии суммарной мощностью 8,3 ГВт, поставивив очередной рекорд. Всего у компании есть 401 такой проект, из которых 164 приходится на солнечные и ветряные электростанции, а ещё 237 касаются размещения солнечных панелей на крышах. Amazon намерена получать от них до 56,881 ГВт·ч ежегодно. Компания рассчитывает стать углеродно-нейтральной к 2040 году, а полностью перейти на обеспечение своих потребностей в энергии из возобновляемых источников к 2025 году.
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