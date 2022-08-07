В 2021 году выбросы углекислого газа Amazon снова выросли на 18 %

Amazon опубликовала 100-страничный отчёт об устойчивом развитии за 2021 год, согласно которому её выбросы углекислого газа выросли на 18 %. Несмотря на это компания заявила, что выполнит поставленную в 2019 году задачу стать к 2040 году углеродно-нейтральной. В 2020 году выбросы компании увеличились на 19 %.

Согласно отчёту, у Amazon в прошлом году вырос объём электроэнергии, потребляемой из возобновляемых источников. Вместе с тем прямые выбросы углекислого газа от деятельности компании увеличились на 26 %, что стало результатом значительного расширения её бизнеса. Прочие косвенные выбросы (Scope 3) из цепочки поставок самой Amazon, которые трудно контролировать, тоже выросли — на 21 %, что в итоге привело к суммарному увеличению выбросов на 18 %. В 2021 году доходы Amazon увеличились на 37 %, а также удвоилась её сеть по выполнению заказов.

«Нам пришлось построить новые объекты — как для нашего потребительского, так и для облачного бизнеса — и расширить нашу транспортную сеть», — отметила компания. При этом углеродоёмкость снизилась на 1,9 %. Это означает, что у Amazon стало меньше выбросов CO 2 на доллар дохода, хотя это нивелируется темпами роста. Косвенно это указывает на повышение эффективности работы офисов, складов, дата-центров, магазинов и т.д. Amazon достигла показателя использования 85 % возобновляемой энергии в общем объёме потребляемого электричества, и планирует довести его до 100 % к 2025 году.

Однако Amazon заключает договора на поставку энергии (PPA) с оплатой по факту производства вместо почасовых PPA, учитывающих реальное потребление. Генерация возобновляемыми источниками обычно нестабильна и зависит от погоды, времени суток и т.д., тогда как потребителями вроде ЦОД нужна постоянная поставка энергии. Это означает, что большая часть энергии из возобновляемых источников, за которую платит Amazon, потребляется другими клиентами, тогда как сама компания получает её из традиционных источников. Дисбаланс можно устранить путём внедрения крупных энергохранилищ.

Тем не менее, по итогам 2021 года Amazon осталась крупнейшим корпоративным покупателем энергии из возобновляемых источников — более 20 % от общего объёма PPA-сделок (31,1 ГВт). Следует отметить, что обещание Amazon стать углеродно-нейтральной «во всех операциях» касается только товаров и услуг, реализуемых под её брендом. Компания в своих расчётах не учитывает выбросы в ходе производства продуктов сторонних производителей.

Наконец, издание DataCenter Dynamics обратило внимание на некоторые детали в отчёте. Так, Amazon упомянула об отказе от централизованных источников бесперебойного питания в архитектуре ЦОД, интеграцию блоков питания на уровне стойки и применение инстансов на базе своих собственных Arm-процессоров Graviton, которые используют до 60 % меньше энергии при той же производительности, что у сопоставимых инстансов на базе других CPU.

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