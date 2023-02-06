IoT-сверхдержава: в Китае число сотовых подключений Интернета вещей достигло 1,8 млрд

По данным на декабрь 2022 года, опубликованным Министерством промышленности и технологий КНР (MIIT), число подключений устройств Интернета вещей к мобильным сетям в Китае достигло 1,8 млрд. Как сообщает ComSoc, это 70 % от общего числа мировых подключений в сфере IoT. Более того, Китай является безусловным лидером на рынке чипов для Интернета вещей.

По статистике Counterpoint Research, на три китайские компании (Quectel, Fibocom и Sunsea) приходится 50 % мировых продаж IoT-модулей, а оператор мобильной связи China Mobile разработал два типа чипов на архитектуре RISC-V и уже поставил 100 млн IoT-модулей для устройств различного назначения. China Telecom преодолела рубеж в 100 млн. пользователей 5G NB-IoT ещё в 2021 году. На деле подключённых устройств больше, чем 1,8 млрд. По статистике MIIT, общее число сотовых подключений в стране составляет 3,528 млрд, из которых 1,845 млрд приходится на IoT-модули. Большинство модулей соответствуют стандарту NB-IoT.

С дальнейшим развитием 5G ожидается стремительное распространение IoT: эти решения уже применяются в коммунальном хозяйстве, для предоставления государственных услуг, в сельском хозяйстве, «умных» домах и т.д. Так, в сфере государственных услуг задействованы 496 млн устройств, в «интернете машин» 375 млн, и 192 млн — в устройствах «умного» дома. Число конечных пользователей устройств Интернета вещей впервые в истории страны превысило число пользователей мобильных аппаратов. Другими словами, в местных сотовых сетях 52,3 % подключений приходится на устройства Интернета вещей, а остальные — на телефоны и смартфоны.

По прогнозам местного правительственного аналитического центра CAICT, уже к 2030 году в Китае будут десятки миллиардов IoT-устройств, подключённых к сетям мобильной связи, владельцами которых является местная «большая тройка»: China Mobile, China Telecom и China Unicom. Хотя пока совокупные доходы отрасли относительно невелики, с учётом темпов роста и отсутствия конкурентов извне операторы могут рассчитывать на то, что IoT превратится в стабильный источник дохода. В качестве аналогии ComSoc приводит параллель с 5G — ёмкость сетей и число абонентов растут невероятными темпами, но финансовая отдача пока тоже невелика.

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