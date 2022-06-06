Рынок корпоративных SSD показал значительный рост в первом квартале

Компания TrendForce обнародовала статистику по глобальному рынку твердотельных накопителей корпоративного класса по итогам первого квартала нынешнего года. Выручка достигла $5,58 млрд, что на 14,1 % больше по сравнению с результатом за последнюю четверть 2021-го.

Рост отчасти объясняется ослаблением дефицита электронных компонентов. Кроме того, поднялся спрос на SSD среди североамериканских операторов центров обработки данных. Лидером сегмента является Samsung. В квартальном исчислении выручка южнокорейского гиганта поднялась на 14,8 %, достигнув $2,77 млрд. На долю Samsung приходится практически половина (49,6 %) в общем объёме рынка в денежном выражении.

На втором месте находится SK hynix (с учётом Solidigm) с $1,35 млрд выручки и прибавкой на уровне 10,7 %. Доля этого поставщика составила 24,3 %. Замыкает тройку Micron Technology с $606 млн и приростом в 32,6 %. Эта компания удерживает приблизительно 10,9 % рынка. Кроме того, в первую пятёрку входят Kioxia и Western Digital с выручкой соответственно $471 млн (плюс 11,9 %) и $378 млн (плюс 0,5 %) и долями 8,4 % и 6,8 %.

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