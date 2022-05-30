«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал»

У процессоров Эльбрус непростая судьба, особенно в последнее время, когда встал вопрос о переносе их производства с мощностей TSMC. Но платформа продолжает развиваться, и интерес российских разработчиков аппаратного обеспечения к ней не ослабевает. Компания «Аэродиск», создатель и производитель решений в области хранения данных, анонсировала новую компактную платформу СХД на базе CPU от МЦСТ.

Это первое решение подобного класса, — в 2U-шасси вмещается два контроллера с поддержкой горячей замены. Все имеющиеся на российском рынке аналогичные по форм-фактору решения построены на базе зарубежных процессоров, а Эльбрус до этого обычно применялся только в более крупных СХД. Поскольку компактные системные платы для Эльбрус отсутствовали, перед разработчиками «Аэродиск» стояла достаточно серьёзная задача.

Новинка, входящая в серию «Восток 5», стала плодом сотрудничества «Аэродиск», «КБ Электроника», «Резонит» и МЦСТ. В итоге в 2U-шасси удалось вместить контроллеры, а также реализовать достаточно высокоскоростной интерконнект благодаря применению специальных PCIe-райзеров, позволяющих оснастить каждый контроллер двумя высокоскоростными сетевыми адаптерами. При этом новинка получила поддержку не только поддержку уже освоенных чипов Эльбрус-8С и 8СВ, но и более современного Эльбрус-16С, когда удастся наладить его производство. Объём оперативной памяти с ECC варьируется в пределах 64–512 Гбайт.

По умолчанию новая СХД предлагает четыре порта MiniSAS HD (SFF-8644) на контроллер, сетевая часть может иметь до четырёх 1GbE-портов, но дополнительные контроллеры дают поддержку до двух портов FC-32 или двух 100GbE, а также InfiniBand, тоже до двух 100-Гбит/с портов. Система может работать как блочное хранилище iSCSI/FC/InfiniBand, либо в файловом режиме с поддержкой NFS, SMB и интеграцией c Active Directory. Также она может служить основой для построения кластера СХД из 32 узлов (16 шасси).

Дисковые массивы могут быть организованы практически в любой уровень RAID, от 0 до 60P. Всего каждая система «Восток 5» способна обслуживать до 608 накопителей в дисковых полках 2U (24 × SAS-3 SFF) или 4U (до 108 × SAS-3 LFF). Поддерживаются как традиционные механические жёсткие диски SFF/LFF с интерфейсом SAS-3, так и твердотельные, объёмом до 30,72 Тбайт (1 DWPD) или 6,4 Тбайт (3 DWPD).

Система «Восток 5» работает под управлением фирменной ОС Аэродиск Восток, помимо поддержки уже упомянутых протоколов и режимов она может похвастаться реализацией «тонких» томов (thin provisioning), создания снимков, клонирования и сжатия данных на лету. Также имеется опциональная поддержка дедупликации, SSD-кеширования, многоуровневой иерархии хранения (tiering) и различных режимов репликации.

Компания-производитель позиционирует новинку как СХД, предназначенную для выполнения широкого круга задач в государственном и коммерческом секторе. Кроме того, сейчас «Аэродиск» готовит к выпуску вариант СХД «Восток» на базе отечественных Arm-чипов Baikal. Пока речь идёт о Baikal-M, но до конца года планируется освоить и более мощные Baikal-S. Это позволит использовать СХД в высоконагруженных сценариях, тогда как вариант на базе Baikal-M будет предназначен для массовго рынка и типовых задач хранения данных.

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