Softline показала отличные годовые результаты, но теперь вынуждена сократить зарплаты части сотрудников в России на четверть

Компания Softline, специализирующаяся на поставках IT-решений, сократила зарплаты сотрудников подразделения в России на 25 %, сообщил ресурс Forbes со ссылкой на презентацию для персонала, представленную 16 мая. Эти 25 % становятся «надбавкой», которую выплатят при условии выполнения сотрудником плана по марже. По словам источников Forbes, план по марже по сравнению с прошлым годом вырос на 20 %. Если же работа сотрудника не связана с продажами, то это сокращение никак не компенсируется. «Данное изменение будет действовать в течение 2022 года. Но мы сразу его отменим, как только ситуация на рынке и результаты компании изменятся к лучшему», — сообщается в презентации.

Как утверждают источники, выручка Softline в апреле упала на 30 %. При этом предыдущий финансовый год, завершившийся 31 марта, Softline закончила с отличными результатами. Валовая прибыль в постоянной валюте увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 39 % до $306,2 млн, оборот в сегменте услуг вырос на 85,3 % до $144,0 млн. Численность персонала увеличилась за год на 52 %, достигнув 8384 сотрудника на 31 марта 2022 года. Количество сотрудников, работающих в сегменте услуг, более чем удвоилось, составив 4024 чел.

Компания была основана в 1993 году в Москве Игорем Боровиковым, который в настоящее время является налоговым резидентом Португалии. Штаб-квартира Softline находится в Лондоне (Великобритания). Сама компания зарегистрирована на Кипре (Softline Holding PLC) и не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени российского лица, о чём было заявлено в марте этого года.

Softline работает в более чем 60 странах мира, включая Турцию, страны Латинской Америки и Индию. В России львиная доля дохода Softline зависела от поставок продуктов Microsoft (по данным источника — около 45 % дохода), благодаря чему она занимала на отечественном рынке поставщиков решений американской компании 43 %. Около 30 % приносили компании продажи решений других западных вендоров, 15 % — отечественных решений («Лаборатория Касперского», «Код безопасности» и т. д.), и 10 % выручки приносили сервисы.

В связи с событиями на Украине Microsoft приостановила в начале марта продажу продуктов и предоставление услуг в России, что сильно ударило по доходам Softline. Это коснулось и облачного бизнеса — как отмечает iKS-Consulting, на конец марта прошлого года на это направление пришлось $364 млн (26,79 млрд руб. по среднегодовому курсу). Что касается техники, то больше всего выручки компании приносили решения вендоров HP, Cisco и Lenovo.

Почти половина общего оборота в 2021 году (49 %) приходилось на регионы за пределами России. Особенно сильным был рост в Европе, Ближнем Востоке и Африке, а также Азиатско-Тихоокеанском регионе, как органически, так и благодаря недавним приобретениям. Компания отметила, что несмотря на возросшую неопределенность, рост оборота в России в IV квартале минувшего финансового года составил 11,9 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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