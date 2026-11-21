Компания «Аладдин» сообщила о выпуске на рынок Aladdin LiveTSM — средства доверенной загрузки для оборудования на базе процессоров x86-64 с UEFI. Решение не требует модификации прошивки платформы и гарантирует запуск только доверенной операционной системы, исключая подмену загрузчика и ядра.

Aladdin LiveTSM использует штатные механизмы UEFI и Secure Boot в режиме Custom. Модуль последовательно проверяет собственное состояние, пользователя, аппаратный профиль платформы, целостность ядра ОС и заданные объекты загрузки — только после успешных проверок передаёт управление разрешённой операционной системе. При нарушении политики загрузка блокируется, а событие регистрируется в журнале.

Средство доверенной загрузки Aladdin LiveTSM поставляется в трёх модификациях: TSMX-T110 (для межсетевых экранов, серверов, банкоматов и другого технологического оборудования), TSMX-E110 (для стационарных рабочих станций) и TSMX-C110 (для ноутбуков и мобильных рабочих мест). Все модели используют интерфейс USB.

Устройство совместимо с Windows 10/11, Debian 10/11 и российскими операционными системами Astra Linux Special Edition 1.8, «Ред ОС» 8, «Альт 8 СП», РОСА «Хром». Также производителем заявлена поддержка специализированной платформы Check Point Gaia OS.

Aladdin LiveTSM сертифицировано ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Средство может использоваться в государственных информационных системах и автоматизированных системах управления технологическими процессами 1 класса защищённости, информационных системах персональных данных 1 уровня защищённости и на объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории значимости.

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