Aladdin Enterprise CA — российский аналог Microsoft Certificate Authority — получил крупное обновление

Компания «Аладдин», разработчик и производитель ключевых компонентов для построения доверенной безопасной IT-инфраструктуры, выпустила новую версию корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA 3.0. Продукт позиционируется как полнофункциональная замена Microsoft Certificate Authority с возможностью бесшовной миграции, обеспечивающей непрерывность бизнес-процессов.

Aladdin Enterprise CA 3.0 — первая версия в третьем поколении продукта. Одним из ключевых направлений развития программного комплекса стала работа в окружениях Kubernetes и Deckhouse, что обеспечивает автоматизацию управления, кластеризацию и отказоустойчивость: это критически важно для крупных динамично развивающихся IT-ландшафтов (например, в банковском секторе). Также добавлена поддержка СУБД «Ред база данных», расширяющая возможности использования продукта при реализации стратегии технологической независимости от импортных решений.

Отдельное внимание разработчиками было уделено вопросам защиты от цифровых угроз. В Aladdin Enterprise CA версии 3.0 реализовано централизованное управление журналом безопасности и интеграция с SIEM-платформами. Это даёт службам ИБ целостную картину происходящего, ускоряет выявление подозрительной активности и сокращает время реагирования на инциденты. Поддержка протокола ACME позволяет автоматически обслуживать сервисы в Kubernetes и выпускать SSL-сертификаты без ручного вмешательства. При этом в сценариях массового выпуска файловых сертификатов новая версия работает в 4 раза быстрее предыдущей (согласно внутренним замерам компании «Аладдин»).

С полным списком доработок Aladdin Enterprise CA 3.0 можно ознакомиться на сайте продукта. Обновлённая редакция центра сертификации доступна для пилотных проектов со 2 ноября, начало отгрузок планируется в декабре 2026 года.

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