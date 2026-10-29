Aladdin Enterprise CA — российский аналог Microsoft Certificate Authority — получил крупное обновление

 
software импортозамещение информационная безопасность сделано в россии

Компания «Аладдин», разработчик и производитель ключевых компонентов для построения доверенной безопасной IT-инфраструктуры, выпустила новую версию корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA 3.0. Продукт позиционируется как полнофункциональная замена Microsoft Certificate Authority с возможностью бесшовной миграции, обеспечивающей непрерывность бизнес-процессов.

Aladdin Enterprise CA 3.0 — первая версия в третьем поколении продукта. Одним из ключевых направлений развития программного комплекса стала работа в окружениях Kubernetes и Deckhouse, что обеспечивает автоматизацию управления, кластеризацию и отказоустойчивость: это критически важно для крупных динамично развивающихся IT-ландшафтов (например, в банковском секторе). Также добавлена поддержка СУБД «Ред база данных», расширяющая возможности использования продукта при реализации стратегии технологической независимости от импортных решений.

Архитектура Aladdin Enterprise CA (источник изображения: aladdin-rd.ru)

Архитектура Aladdin Enterprise CA (источник изображения: aladdin-rd.ru)

Отдельное внимание разработчиками было уделено вопросам защиты от цифровых угроз. В Aladdin Enterprise CA версии 3.0 реализовано централизованное управление журналом безопасности и интеграция с SIEM-платформами. Это даёт службам ИБ целостную картину происходящего, ускоряет выявление подозрительной активности и сокращает время реагирования на инциденты. Поддержка протокола ACME позволяет автоматически обслуживать сервисы в Kubernetes и выпускать SSL-сертификаты без ручного вмешательства. При этом в сценариях массового выпуска файловых сертификатов новая версия работает в 4 раза быстрее предыдущей (согласно внутренним замерам компании «Аладдин»).

С полным списком доработок Aladdin Enterprise CA 3.0 можно ознакомиться на сайте продукта. Обновлённая редакция центра сертификации доступна для пилотных проектов со 2 ноября, начало отгрузок планируется в декабре 2026 года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1150615
« Назад к ленте

Комментарии