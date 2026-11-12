Сибирский синхротрон «СКИФ» получил НРС-кластер РСК с производительностью 390 Тфлопс

В Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») завершены монтаж и испытания вычислительного комплекса на базе отечественного оборудования группы компаний РСК. Заявленная производительность системы достигает 390 Тфлопс.

Дата-центр ЦКП «СКИФ» получил 24 сервера «РСК Торнадо», оснащённых жидкостным охлаждением. Их суммарное быстродействие находится на уровне 182 Тфлопс. Кроме того, задействованы два GPU-сервера, обеспечивающие дополнительно 208 Тфлопс. В состав НРС-комплекса также входят необходимые сетевые узлы и СХД (конфигурация не уточняется).

ЦОД будет хранить и обрабатывать данные, полученные в ходе экспериментов на семи станциях первой очереди. Это модули «Микрофокус», «Структурная диагностика», «Быстропротекающие процессы», «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм», «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне», «Электронная структура» и «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов». Например, станция «Быстропротекающие процессы» способна вести рентгеновскую съёмку со скоростью до 1 млрд к/с, что требует мгновенной буферизации и последующей реконструкции 3D-моделей.

В целом, мощности нового дата-центра рассчитаны на обеспечение полного цикла научных работ для 2–2,5 тыс. исследователей в год, которые будут проводить эксперименты на синхротроне. Это кольцевой ускоритель периметром 158 м, в котором пучки электронов, вращаясь со скоростью близкой к скорости света, достигают энергии 3 ГэВ.

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