РТК-ЦОД и ИИТ подключили платформу ЦФА Токеон к ЕСИА через TrustGate

РТК-ЦОД совместно с «Инфотекс Интернет Траст» (ИИТ) подключили платформу цифровых финансовых активов Токеон (входит в группу ПСБ) к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), развернув для проекта отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру и защищённый шлюз для взаимодействия с государственными информационными системами. В результате время регистрации и верификации новых пользователей Токеона сократилось до нескольких секунд.

Платформа Токеон (входит в группу ПСБ) — один из ведущих российских операторов информационных систем в сфере цифровых финансовых активов. Перед командой платформы стояла задача расширить её функциональность и обеспечить регистрацию и последующую аутентификацию физических лиц через привычный пользователю сервис, одновременно соблюдая требования 152-ФЗ, внутренние процедуры AML-комплаенса и стандарты информационной безопасности.

Для решения этой задачи Токеон выбрал прямую интеграцию с ЕСИА через выделенный защищённый контур на базе программного шлюза TrustGate от ИИТ. Интеграция позволила упростить регистрацию и авторизацию пользователей, а также организовать независимый канал получения верифицированных данных через ЕСИА и СМЭВ.

TrustGate обеспечивает безопасный обмен данными с инфраструктурой электронного правительства и включён в методические рекомендации Минцифры по использованию ЕСИА как типовое решение. Продукт имеет класс защиты не ниже КС3, сертификацию ФСБ России и поддерживает протокол OpenID Connect.

Инфраструктура сервиса была размещена в сертифицированных дата-центрах и на облачных площадках РТК-ЦОД. Непосредственное внедрение — от получения оборудования до промышленного запуска — заняло два месяца. Работы велись параллельно: разработчики Токеона занимались интеграцией платформы с ЕСИА на основе согласованной документации, а специалисты ИИТ и РТК-ЦОД занимались поставками, монтажом и настройкой промышленного контура. Такой подход позволил совместить подготовку инфраструктуры с разработкой прикладной части и сократить сроки ввода решения в эксплуатацию. Переход на взаимодействие по протоколу СМЭВ 3.0 занял неделю и прошёл без существенного влияния на работу пользователей.

В новом сценарии регистрации пользователю Токеона достаточно выбрать вход через Госуслуги, пройти аутентификацию и подтвердить передачу данных. После этого платформа автоматически формирует профиль пользователя на основании сведений, полученных из ЕСИА, без необходимости повторно вводить их вручную.

«Раньше проверка сведений, которые пользователь вводил при регистрации, занимала в среднем до одного рабочего дня. Наша задача состояла в том, чтобы получать необходимые данные непосредственно из доверенного источника и максимально сократить ручные процедуры. В результате интеграции с ЕСИА время верификации сократилось до нескольких секунд, при этом решение соответствует установленным требованиям к защите информации, AML-комплаенсу и работе с государственными информационными системами», — рассказал Марат Джексембаев, технический директор платформы Токеон.

«Мы предоставили Токеону не просто мощности, а комплексную отказоустойчивую инфраструктуру: размещение в двух дата-центрах и на двух облачных площадках, серверное и сетевое оборудование, а также все необходимые сертифицированные средства защиты информации. Всё это позволяет работать с подтверждёнными данными пользователей через портал Госуслуг и одновременно даёт прямую экономию на стоимости инфраструктуры — клиенту не нужно самостоятельно создавать и обслуживать такой контур», — сообщил Алексей Шувалов, директор клиентского центра РТК-ЦОД.

«Проект с платформой Токеон — пример того, как вовлечённая команда клиента, качественная предпроектная работа и поддержка специалистов, хорошо знакомых с регуляторными процедурами, позволяют в сжатые сроки ввести решение в промышленную эксплуатацию. При этом заказчик получает инфраструктуру с высоким уровнем безопасности, соответствующую требованиям законодательства», — отметил Александр Володин, владелец продукта TrustGate в компании ИИТ.

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