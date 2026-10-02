Состоялся релиз InfoWatch Data Protector — решения для защиты данных «в покое» и контроля прав доступа

Компания InfoWatch сообщила о выпуске программного комплекса Data Protector, предназначенного для защиты учётных записей пользователей и администраторов, а также данных, хранящихся «в покое» на рабочих станциях и серверах организации.

InfoWatch Data Protector обнаруживает и классифицирует конфиденциальную информацию в корпоративных хранилищах, показывает, где она находится и кто имеет к ней доступ, а также контролирует изменения прав в службах каталогов. Продукт выявляет неиспользуемые учётные записи и скомпрометированные пароли, а также идентифицирует персональные сведения, коммерческую тайну и другие категории данных, определённые политиками организации. Решение помогает разобраться в огромных массивах данных предприятия и понять, где находятся критичные документы и файлы, кто может с ними работать и насколько обоснованы выданные права.

Решение адаптировано для развёртывания в крупных корпоративных средах. InfoWatch Data Protector сканирует хранилища объёмом в сотни терабайт с производительностью до 1 Тбайт в сутки на одной серверной ноде. Возможность горизонтального масштабирования позволяет адаптироваться под растущие объёмы данных без перестройки архитектуры.

InfoWatch Data Protector может использоваться как самостоятельный инструмент, так и в составе DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Внедрение продукта позволяет выполнить требования регуляторов и обеспечить соответствие IT-инфраструктуры федеральному закону № 152‑ФЗ «О персональных данных» и приказу ФСТЭК России № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

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