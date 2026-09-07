Вышел Radxa Linkr — IP KVM в виде флеш-брелока с поддержкой Wi-Fi

Компания Radxa анонсировала решение Linkr — компактное устройство удалённого управления IP-KVM. Новинка выполнена в виде флеш-брелока с размерами 70 × 22 × 12 мм. Возможно взаимодействие через браузер посредством подключения через интерфейс USB Type-C, Ethernet или при помощи Wi-Fi.

В основу изделия положен процессор Rockchip RV1106G3. В его состав входят ядра Arm Cortex-A7 (1,2 ГГц) и RISC-V, а также нейропроцессорный узел (NPU) с производительностью до 1 TOPS и поддержкой режимов INT4, INT8, INT16. Интегрированный VPU-модуль обеспечивает возможность работы с видеоматериалами в форматах H.265/H.264 с разрешением 3072 × 1728 точек и скоростью 30 к/с.

Linkr несёт на борту 256 Мбайт DDR3L. Есть слот для карты microSD, а опционально может быть добавлен флеш-чип eMMC вместимостью 16 Гбайт. Реализована поддержка 10/100MbE и Wi-Fi 6. Новинка располагает портом USB Type-C для эмуляции клавиатуры и мыши, ещё одним разъёмом USB Type-C (с поддержкой USB Type-C — RJ45) для подключения к компьютеру или маршрутизатору/коммутатору и коннектором HDMI с поддержкой видео 2K (30 к/с).

Для организации удалённого управления могут применяться устройства на базе Windows, macOS, iOS, Linux, HarmonyOS и Android. При этом Linkr может работать с целевыми системами на основе Windows, macOS, Linux и HarmonyOS. Говорится о поддержке двухфакторной аутентификации и ИИ-агентов, таких как OpenClaw и Hermes, которые помогают автоматизировать различные задачи. Цена новинки начинается с $59.

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