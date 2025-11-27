«Руцентр» вошёл в реестр провайдеров хостинга для государственных информационных систем

Регистратор доменных имён «Руцентр» (АО «Региональный сетевой информационный центр») сообщил о получении статуса провайдера хостинга для государственных информационных систем (ГИС). Таким образом, компания стала седьмым игроком на рынке, допущенным к размещению инфраструктуры федерального, регионального и муниципального уровней. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, с 1 сентября 2024 года операторы ГИС, муниципальных систем, а также государственных и муниципальных учреждений обязаны размещать свои ресурсы исключительно у провайдеров из утверждённого перечня. «Руцентр» выполнил все требования регуляторов, включая взаимодействие с ГосСОПКА и ЦМУ ССОП, а также внедрил технические меры защиты информации согласно приказу ФСТЭК России №17.

Защищённая платформа «Руцентра» для размещения госсистем обеспечивает высший уровень защищённости (1УЗ) и класс защищённости К1. Инфраструктура построена на базе сертифицированных средств защиты информации и строго регламентированных процессов информационной безопасности. Решение позволяет в том числе работать с персональными данными, полностью выполняя требования Федерального закона №152-ФЗ.

В «Руцентре» сформирован целый комплекс мер в области безопасности, в том числе для работы с госорганизациями и реализации крупных IT-проектов в строго регулируемых отраслях. Ранее компания получила лицензию ФСТЭК на оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации и лицензию ФСБ в области шифрования.

