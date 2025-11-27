«Гарда технологии» представила NPM-решение для контроля производительности и безопасности сети

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») сообщил о выпуске на отечественный рынок системы мониторинга производительности сети «Гарда NPM».

«Гарда NPM» относится к классу решений Network Performance Monitoring для мониторинга и анализа сетевого трафика и сетевой телеметрии, своевременного обнаружения проблем и ошибок, которые оказывают влияние на работу корпоративной IT-инфраструктуры и бизнес-приложений. Комплекс предоставляет полную видимость работы сети: от декодирования протоколов и отслеживания метрик до наглядной визуализации на дашбордах показателей производительности. В результате, IT-команды и службы эксплуатации получают точное понимание первопричин инцидентов.

Особенностью «Гарда NPM» является встроенный модуль аналитики, построенный с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей, — он учится понимать «норму» для сети заказчика и автоматически предупреждает об отклонениях. Это позволяет предотвращать проблемы на ранней стадии, значительно экономя время и ресурсы ИБ- и IT-персонала и снижая нагрузку на инженеров за счёт автоматизации рутинного мониторинга.

Система «Гарда NPM» может быть развёрнута в любой корпоративной инфраструктуре без угрозы её стабильности. Продукт поддерживает стандарты сетевой телеметрии NetFlow, IPFIX, NSEL, технологии анализа копии трафика SPAN и различные механизмы оповещений (e-mail, SNMP-трапы и др.). Отечественное решение предоставляет широкие возможности интеграции с SIEM-системами, обеспечивает технологическую независимость от зарубежных аналогов и полностью подходит для задач импортозамещения.

